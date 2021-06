Un hecho inédito se vivió en la ciudad de Porto Alegre, donde un hombre encontró 62 curriculum botados en la basura y decidió hacer algo con ellos.

El concejal de la ciudad, Carlos «Kaká» D’Ávila, se indignó con el hecho y decidió darles una segunda oportunidad a esas personas.

Para ello los volvió hacer, y los mandó a distintas empresas para que pudieran postular a algún puesto de trabajo.

Su buena obra logró que 14 de los 62 postulantes, pudieran encontrar trabajo en medio de la crisis sanitaria que afecta al mundo entero.

«¡Esta semana encontré 62 currículums en la basura de la calle! ¡Falta de respeto a los desempleados! ¡Reuní cada currículum arrugado y los rehice todos!», escribió en su cuenta de Instagram.

De los suertudos, 14 trabajadores encontraron pegas en el área de limpieza, telemarketing y consejería.

«Detrás de cada hoja de papel hay una vida que merece ser valorada (…) muchos dejaron de comer para gastar el dinero en hacer copias de sus currículums. Y, lamentablemente, terminaron en la basura. Eso es muy triste», comentó Carlos D’Ávila a el Clarín.

Por otra parte, el hombre que encontró los curriculum, aclaró que no hizo esto por algo político, sino más bien por inspiración voluntaria.

«Intento no involucrar la política con mi tareas voluntarias. Esto es algo que hago con mucho gusto. He estado desempleado por dos años y sé lo difícil que es. No se trata solo de currículums, son vidas«, explicó.

Finalmente, Carlos «Kaka» D’Ávila, aclaró que no espera un reconocimiento por esto. Al contrario, espera que esta acción motive a muchas más personas.

«No merezco ningún trofeo por eso, simplemente hice lo que todos deberían hacer. Que sirva de inspiración a otras personas«, sentenció.

Ojalá muchas más personas sean beneficiadas por personas como este brasileño que encontró 62 curriculum en la basura y las empresas no sean tan mala leche con los postulantes.