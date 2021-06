Hace algunas semanas se corrió el rumor de que Mayte Rodríguez y Alexis Sánchez, mantenían el contacto desde que terminaron su relación.

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez, quién contó que los tortolitos aun tenían contacto a pesar de que su relación terminó hace tres años.

Ante los rumores, y una nueva lesión de Alexis Sánchez, los fanáticos no encontraron nada mejor que llenarle la red social de su ex pareja, Mayte Rodríguez.

La actriz fue quién decidió romper el silencio luego de recibir una gran cantidad de comentarios y dejar clarito lo que pasaba entre los dos.

«¿Qué le hiciste a Alexis?», decía el comentario que decidió responder sin filtro Rodríguez.

«Joaquín, como tú y varios más me preguntan te respondo… no le hecho nada, no sé de donde aparecen estos dichos por periodistas de farándula, aclaro que existe cariño y buena onda», respondió la actriz.

«Pero no hay relación hace un par de años. Saludos», sentenció Mayte Rodríguez.

¿Casamiento?

Una que ya dio vuelta la página y esta feliz con su nuevo amor es Mayte Rodríguez, quién se encuentra emparejada con Camilo Figueroa, importante empresario de Pichilemu.

Lo mejor es que suenan firme las campanas de bodas, ya que al parecer en febrero del presente año, cuando celebraba su cumpleaños le pidieron matrimonio.

Así lo contó en aquella oportunidad Sergio Rojas, a través del programa Me Late.

«En un momento de este encuentro, a Mayte Rodríguez la sorprende, porque supuestamente lo que habría hecho Camilo Figueroa, es que todos habrían quedado impactados con un hecho que ocurrió al interior de ese cumpleaños… Camilo para todo y saca una cajita y le pide matrimonio», contó el periodista.

Aunque al parecer el casamiento estaría peligrando, ya que algunos medios confirman que Mayte estaría pasando por una crisis.

¿La razón? La supuesta buena onda que mantiene con su ex, Alexis Sánchez, no le gustaría para nada a su actual pareja.