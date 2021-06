Hijo de Nibaldo Villegas: «Yo sé lo súper mala persona que es»

El viernes pasado, Edson Villegas, hermano del Profesor Nibaldo, se comunicó con Radio Activa, para contar una de las peores injusticias que estaban viviendo con su familia.

Según relató el hermano de Nibaldo, su sobrino Alejandro, no estaba recibiendo las ayudas estatales, a pesar de postular y apelar.

¿La razón? La condenada por el crimen de Nibaldo Villegas, Johana Hernández era la persona que estaba recibiendo los bonos IFE que da el Gobierno.

Ante esta situación este lunes, Alejandro Villegas, hijo del fallecido, habló con el matinal Buenos Días a Todos.

«Ella siempre se ha aprovechado de todas las oportunidades en las que pueda salir ganando algo. Ya me quitó a mi papá, me quitó parte de mi alegría y me puede seguir quitando porque nadie me asegura si esos dineros, que ya le llegaron a ella, me van a llegar a mí o a mi hermana. Ella asesinó a mi papá y ahora más encima está reuniendo plata a costa mía y de mi hermana», expresó el hijo de Nibaldo Villegas.

«Es increíble todo lo que ha hecho. Ha buscado bienes para ella. Ella no está preocupada de su hija (…) Este tema de los bonos e IFE no sé si tomarlo como un ataque, pero duele», comentó Alejandro.

No le sorprendió

Los panelistas del matinal de TVN, le consultaron al hijo del profesor Nibaldo si es que esta situación le había parecido fuera de lo común, por parte de Johana.

«Esperar de ella algún tipo de cambio, algún tipo de culpa, algún remordimiento, es nulo. Yo no espero nada de ella, yo sé lo súper mala persona que es», mencionó.

«Existe una incertidumbre gigante en saber lo que va a pasar el próximo año o el siguiente. Tengo que estar al tanto de mi hermana, porque en la medida que va creciendo va a tener sus dudas, va a tener preguntas… pero su mamá no va a cambiar, su mamá es mala», sentenció.