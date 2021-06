La mala experiencia de Antonella Ríos en Tinder: le cerraron la app

La actriz contó que incursionó en la aplicación de citas, pero no tuvo mucho éxito. «La gente no me creía que era yo», contó.

Todos han querido probar suerte en aplicaciones de citas como Tinder, ya que es la única forma de conocer gente en pandemia. A esa lista de curiosos se sumó Antonella Ríos.

La actriz contó en el programa Podemos Hablar, que había decidido probar suerte en la reconocida aplicación de citas, pero no tuvo suerte.

Según contó Antonella Ríos, le cerraron la aplicación debido a que los incrédulos no creían que era ella la que estaba en Tinder buscando ‘match’ con algún galán.

«Me metí a Tinder y la gente no me creía que era yo, y me denunciaron, y me lo cerraron», contó la actriz.

Los invitados del programa le recomendaron que verificara su cuenta para no tener problemas con la aplicación, de esta forma la gente creería en su perfil.

«Me voy a hacer de nuevo uno, porque hablaron del tema y se me abrió el apetito. No me puedo hacer otra (cuenta) con mi teléfono, porque me lo tienen bloqueado en la aplicación», aseguró Antonella Ríos.

Se agarró de las mechas

Pero esa no fue la única declaración que se mandó la actriz, ya que contó una vivencia de violencia de la que fue protagonista por celos.

Antonella Ríos se encontraba en pareja, y por temas de estudios se fue del país. Al volver a Chile su sorpresa fue mayor al darse cuenta que su pareja la estaba engañando.

«Llega esta niña y se dan un ósculo. Ella ya sabía que yo era la pareja de él. La agarro del pelo y le pego patadas en el poto y le empiezo a gritar cosas súper feas, que en estos tiempos serían absolutamente juzgadas por mis pares. Súper poco sorora», contó Antonella Ríos.

«Le pegué, le pegué y le pegué hasta que me cansé, pero creo que fue la primera vez en mi vida que me he cegado por celos», añadió.

Aunque todo quedó en el pasado, ya que aclaró que en la actualidad es amiga de la mujer a la que agredió por estar con su ex pareja.