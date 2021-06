Assassin’s Creed Valhalla ha sido un gran éxito para Ubisoft tanto en ventas, como en mejor debut de un título de la saga. La desarrolladora lanzó hace unas semanas los nuevos contenidos con el DLC llamado «La Ira de Los Druidas». Vía Festigame.

Esto no se quedó así, ya que se filtró el nombre y los primeros detalles del segundo DLC del juego. «El Asedio de Paris» será el nombre de esta segunda expansión para Assassin’s Creed Valhalla.

Ubisoft salió al paso y confirmó a través de un tuit que en el Ubisoft Forward del próximo 12 de junio se revelará nueva información de este DLC, que llevará a Eivor hasta la capital francesa.

Sus creadores afirman que presentarán novedades para el título el próximo 12 de junio, acerca de todo lo que llegará al juego en los próximos meses.

Salvo sorpresa, El Asedio de París será una de las grandes novedades para Assassin’s Creed Valhalla, aunque no se puede descartar que veamos alguna cosa más.

Save the date! This Saturday, tune in to #UbiForward to see more of what's coming next in Assassin's Creed Valhalla. #AssassinsCreed 🔥✨

— Assassin's Creed (@assassinscreed) June 7, 2021