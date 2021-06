Las fuertes declaraciones de Britney Spears en audiencia por tutela

Este miércoles se llevó a la cabo la audiencia en la que Britney Spears por primera vez entregaría su versión sobre los hechos referentes a su tutela.

La cantante testificó de forma virtual en el tribunal de Los Ángeles, y determinó como abusiva la tutela que ha tenido por años su padre.

El testimonio de Britney Spears impactó al mundo completo, quién atento escuchaba cada una de sus palabras. Incluso la jueza le pidió que fuera más despacio para poder comprender los detalles de su declaración.

«Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz (…) Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir», indicó la «princesa del pop».

Cabe recordar que el padre de la cantante se hizo cargo de su tutela en el año 2008, producto de las crisis psicológicas que sufrió en medio de su carrera.

Con este permiso, Jamie se hacía cargo no tan solo de la vida profesional de su hija, sino también de la económica, dominando su patrimonio de más de US$60 millones.

Aburrida de esta situación Britney Spears comenzó en los últimos años un proceso legal para despojarse de la tutela de su padre.

Las declaraciones de la «princesa del pop»

Uno de las declaraciones que más llamó la atención, fue cuando la cantante contó que había sido obligada a utilizar un dispositivo anticonceptivo, y no dejan que se lo quite.

«Quería quitármelo (el DIU) para poder intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me permite ir al médico a hacerlo porque no quieren que tenga más hijos», declaró.

«Así que básicamente esta tutela me está perjudicando más que beneficiándome. Me merezco tener una vida. He trabajado toda mi vida».

Además, Britney Spears contó que había sido medicada con litio, «contra su voluntad», y que este era tan fuerte que ella se sentía «embriagada» y «no podía mantener una conversación».

«He estado en negación, he estado en shock. Estoy traumatizada», dijo en la audiencia, que insistió se transmitiera públicamente.

«Han pasado muchas cosas desde la última vez que vine a la corte hace dos años. No había regresado a la corte porque sentí que no fui escuchada», sentenció.

Luego de un breve receso, la abogada del padre de Britney leyó un comunicado en nombre de su defendido: «Él siente mucho ver a su hija sufriendo y con tanto dolor (…) El señor Spears ama a su hija y la extraña mucho», añadió.

Finalmente, la cantante no estuvo de acuerdo con las declaraciones. «El control que tenía… para dañar a su propia hija, 100.000%, le encantaba», dijo.