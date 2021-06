Mes del orgullo: canciones que han marcado a la comunidad LGBTIQ+

Todo junio la comunidad LGBTIQ+ ha celebrado y conmemorado el Mes del Orgullo, con diversas actividades en las redes sociales.

Cabe destacar que el día de conmemoración es el 28 de junio. Ese día, durante 1969, estalló un conflicto conocido como la Revuelta de Stonewall. La seguidilla de manifestaciones sociales, originadas en Nueva York, exigía respeto y libertades para la diversidad sexual.

Por esta razón es que Radio Activa decidió hacer un Top 13, de las canciones que a lo largo de la historia han cautivado a la comunidad LGBTIQ+.

Ya sea con la letra o a través de performance que buscan visibilizar la realidad de todas las personas que forman parte de esta comunidad llena de colores, en el Mes del Orgullo de ser tú.

Selección Radio Activa

1. Pet Shop Boys – New York City Boy

Pet Shop Boys es un dúo de pop electrónico británico. Sus integrantes son Neil Tennant (vocalista, compositor, teclista y ocasional guitarrista) y Chris Lowe (teclista,compositor y en ocasiones vocalista).

2. Cyndi Lauper – True Colors

Cyndi Lauper empezó su carrera artística como cantante de un grupo de Long Island llamado Doc West. Luego pasó a la banda Flyer, donde se dedicó a interpretar canciones de Jefferson Airplane, Queen, Led Zeppelin y Bad Company, entre otros.

3. Thelma Houston – Don’t Leave Me This Way

Thelma Houston, es una cantante estadounidense de soul, R&B y música disco. Es conocida internacionalmente por versionar y convertir en un gran éxito la canción “Don’t Leave Me This Way”, un viejo tema soul que anteriormente habían cantado Harold Melvin & The Blue Notes.

4. BELIEVE – Cher

Cher, ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera, convirtiéndose en una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos.

5. Gloria Trevi – Todos Me Miran

Gloria Trevi, es reconocida como referente musical mexicano en el ámbito del rock en español, no solo por la calidad vocal, sino también por sus vestuarios y la actitud rebelde de la artista.

6. RuPaul’s – Sissy That Walk

RuPaul, es un drag queen, modelo, actor, cantante, compositor y presentador estadounidense.

7. The Weather Girls – It’s Raining Men

The Weather Girls, también conocido con el nombre Two Tons o’ Fun (en particular durante la etapa inicial de su carrera), es un dúo musical femenino de los Estados Unidos formado en 1977.

8. Abba – Dancing Queen

ABBA fue un grupo sueco de música pop, el de más éxito en su país y en Europa continental, de notable significado dentro del pop y el grupo más exitoso de la década de 1970.

9. Queen – I Want To Break Free

Queen era un cuarteto de músicos británicos formado por el cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el batería Roger Taylor y el bajista John Deacon. Era un grupo de rock, pero se atrevió a experimentar con otros estilos como el pop, el blues, el folk e incluso el heavy metal.

10. Village People – YMCA

Village People es una agrupación estadounidense de música disco formada en la ciudad de Nueva York en 1977, reconocida a nivel internacional tanto por sus peculiares disfraces como por sus canciones pegadizas, con letras sugerentes y llenas de doble sentido.

Los miembros originales del grupo eran Victor Willis (el policía), Felipe Rose (el amerindio), David Hodo / Apolo (el constructor), Alex Briley (el militar), Glenn Hughes (el motero) y Randy Jones (el vaquero).

Estas personificaciones masculinas eran insinuaciones nada sutiles sobre la presunta homosexualidad del grupo, plasmadas de acuerdo con los estereotipos o típicos gais de la época

11. Thalia – A Quien Le Importa

Thalia, es una cantante, actriz, empresaria y modelo mexicana, que, desde la década de los 80, cuando comenzó su carrera musical, ha logrado posicionarse en lo más alto de las listas de ventas de toda Latinoamérica y mantenerse vigente en el medio artístico

12. Madonna – Vogue

Madonna, es una cantante, bailarina, compositora, actriz, empresaria e icono estadounidense.

13. Born This Way – Lady Gaga

Lady Gaga, es una cantante, compositora, bailarina y actriz estadounidense reconocida mundialmente por el llamativo estilo de sus vídeos musicales y presentaciones.

Y para ti ¿Cuáles son las canciones más icónicas para disfrutar en este Mes del Orgullo? Coméntanos.