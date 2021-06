Con el objetivo de motivar a sus seguidores para que se vacunen, Naya Fácil compartió todos su proceso de inoculación en su cuenta de Instagram.

Así fue como más de 826 mil personas vieron los videos Naya mientras era vacunada. La influencer se grabó en el momento exacto en que le pincharon el brazo y aseguró que no le había dolido nada.

Sus seguidores la llenaron de elogios y felicitaciones por estar promocionando la campaña de vacunación en contra del coronavirus.

«La verdadera influencer posivita», «la vacunación más fácil que he visto», «Naya te amo» y «Queen Naya» fueron algunos de los piropos que recibió Naya.

Entre tanto mensaje de buena onda y elogios Naya contó que recibió una notificación inesperada de una figura pública del país.

La influencer muy emocionada usó sus historias para asegurar que había recibido un mensaje del mismísimo ministro de Salud, Enrique Paris.

«Chiquillos a que no saben quien me habló. Adivinen. No, Bad Bunny no es, todavía sigo esperando que me hable. Les voy a dejar el pantallazo de quien me habló, pero anuló el mensaje. Nuestro ministro de Salud», contó la Naya en Instagram.

«Si le hablo y le digo, ‘hola, ¿qué me había dicho? ¿por qué anuló el mensaje?’. Sip, en Instagram se ve cuando se anulan los mensajes», aseguró unos minutos más tarde.

Para darle más credibilidad a la historia, Naya le sacó un pantallazo a su conversación con el ministro, en la que efectivamente no se ve ningún mensaje. Esto es porque según la misma influencer, el ministro habría borrado el mensaje que le envió.

Con el objetivo de salir de la duda y darle a sus seguidores un cierre para la historia, Naya se armó de valor y le escribió al Ministro para aclarar la inesperada situación. Por el momento aún no ha recibido respuesta del Ministro Paris, pero claramente todos estamos a la espera de que la duda se resuelva