Audio: Pape Salazar reflexionó con los auditores sobre la infancia

Una linda e intensa dinámica se dio este miércoles en medio del programa Yo Soy Tu Pape, donde nuestro querido Pape Salazar conversó con los auditores.

A través de nuestra cuenta de Instagram se le dejó una linda consulta a todos nuestros seguidores: ¿Qué te faltó a ti en tu infancia?

La invitación de Pape Salazar fue a que los auditores reflexionaran y abrieran su corazón para conversar sobre el pasado con la intención de limpiar sus corazones.

En Instagram varios de los mensajes estaban relacionado a la vida familiar: «Me faltaron abrazos y cariños de mis padres», «Hubiera querido que me fueran a buscar al colegio», «Más tiempo para seguir disfrutando a los abuelos», «Me faltó desarrollar seguridad en mí misma».

Dentro de los Radio Activos que llamaron a Pape, la gran mayoría se emocionó al recordar parte de su historia.

«Uno cuando es adulto se da cuenta, haber disfrutado más la niñez. Te das cuenta que creces rápido y tienes que pasar a esta vida de mierda ‘trabajar-casa-trabajar-casa’. Cuando eres niños quieres ser grande, y cuando eres grande solo quieres ser niño», contó un auditor.

«Recordando pensar que me faltó disfrutar más tiempo con mi papá, hija de padres separados. Me faltó tiempo con él, lo perdí grande, pero me faltó tiempo con él, falleció en un accidente horrible», comentó muy afectada otra chiquilla.

Incluso, una auditora abrió su corazón con Pape Salazar a tal nivel que contó abiertamente que había sido abusada cuando era pequeña, reflexionando de este terrible hecho y entregando un mensaje a todos los demás oyentes.

«Me faltó mucho amor, lo que pasa Pape es que a mi me abusaron muchos años y nadie se dio cuenta. Toda la gente sospechaba algo extraño, pero la verdad nadie me dijo ‘oye tu padrastro te hace algo'».

Algunos se chasconearon

Aunque no faltaron los desordenados, quiénes le tiraron la talla a Pape Salazar recordando de forma graciosa algunos momentos claves de su infancia.

«Un hermanito más chico, es culpa de mis papás. Me pelaron, me afeitaron las cejas, me hicieron cagar mis hermanos mayores», contó el ‘Reese’ chileno.

«Me faltó hábitos de estudios, pucha que soy flojo por la cresta. Yo saqué una ingeniería gracias a Dios, pero a palos», fue otro de los chistosos de la tarde.

Si quieres repasar este emotivo momento de Yo Soy Tu Pape, te dejamos el audio para que lo vuelvas a escuchar.