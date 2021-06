La denuncia de Camila Santander se ha vuelto viral en redes sociales, ya que la joven descubrió que al ir a vacunarse contra el covid-19 a Espacio Riesco, no recibió la dosis del medicamento, a pesar de que sí fue pinchada.

La insólita situación quedó al descubierto gracias a un video que su hermano grabó mientras Camila supuestamente estaba siendo inoculada.

En las imágenes se puede ver claramente como la profesional de la salud que la está atendiendo le inyecta el brazo con la aguja de la jeringa, pero no sale ningún líquido de ella.

Camila Santander fue entrevistada por radio ADN, y señaló que su familia está estudiando presentar acciones legales. Todo esto luego de que desde Espacio Riesco reconocieran el incidente.

“Me llamaron de Espacio Riesco para pedirme disculpas porque no fui vacunada. Está reconocido que no fui vacunada, y de hecho me dijeron ‘si quieres vienes hoy día a vacunarte’. El problema es que si quiero iniciar una acción legal. Tengo que hacerme un examen de inmunización y eso es en dos semanas más, entonces tengo que postergar mi vacunación si quiero demandar”, explicó la joven.

De acuerdo a Camila le explicaron que probablemente la había vacunado algún estudiante en práctica, asegurando que no era nada más que un error puntual.

Por su parte la Municipalidad de Huechuraba emitió un comunicado para referirse al caso. Señalando que la joven ya recibió la dosis correspondiente de la vacuna.

“Los estrictos protocolos implementados en los vacunatorios de la comuna permitieron detectar un error cometido en la técnica de inoculación por parte de una TENS en formación. El caso fue detectado por la personal titular que acompaña a las alumnas en práctica y corregido de inmediato. Por lo que la persona recibió la dosis de la vacuna correspondiente”, aseguraron.