Pato Torres y su separación con Titi GH: «Somos como dos desconocidos»

La noche de este jueves se llevará a cabo un nuevo capítulo del programa De tú a tú, y el invitado de honor será el querido Pato Torres.

El locutor de Radio Corazón tendrá una íntima conversación con Martín Cárcamo, y repasará los momentos más importantes de su vida personal y profesional.

Recordará a los personajes más importantes de su carrera actoral, como la clásica ‘Eglantina Morrison’, que se ganó el cariño de todos los chilenos.

Por otra parte, hablará por primera vez de su separación con Titi García-Huidobro, con quién cumplió ocho años de matrimonio.

«Fue difícil, pero que triste pensar, y eso si me pone triste, es que el amor se haya acabado. Al punto de que hoy día pareciera que somos como dos desconocidos», mencionó el locutor regalón de Radio Corazón.

Además, expresó que tiene un sueño muy especial en su vida, que tiene directa relación con sus hijos.

«Seré el hombre más feliz el día que yo esté en una mesa sentado con mis cinco hijos compartiendo y que mis hijos tengan una relación fluida y maravillosa. Ese para mí va a ser el sueño cumplido y tarea cumplida, o sea, ahora me voy», contó Pato Torres.

Vivencias de juventud

El actor también recordó importantes vivencias que tuvo cuando era joven y le tocó presenciar uno de los momentos más difíciles de Chile, el golpe de estado.

«Yo empiezo a militar en el FER, Frente Estudiante Revolucionario, que era la rama estudiantil del MIR. Y el 73 yo me voy cagando para afuera, no más universidad, no más pensionado, no más préstamo universitario, no más nada», comentó Pato Torres.

«Llama mi mamá, ‘yo voy mañana a buscarte’, me dice» señaló el también comediante, quien además se referirá a un complejo momento que vivió con su padre. «(…) Y me dice mi papá, perdóname… Perdóname, Yo soy el culpable de lo que te está pasando», contó el locutor bastante afectado.