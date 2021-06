Netflix soltó el primer tráiler de la nueva serie animada de He-Man

«Masters of the Universe: Revelation», es el nombre de la esperada versión actualizada de He-Man.

Se cayó el carnet, especialmente para todos los fanáticos del clásico personaje de ficción, con este rimember de He-Man en las plataformas digitales.

Es que Netflix se puso la capa, y decidió darle una nueva oportunidad, lanzando una serie que ya sacó su tráiler.

«Masters of the Universe: Revelation», es el nombre de la serie enfocada en el personaje de He-Man, que tendrá dos temporadas.

Fueron los detalles de la primera, que tendrá cinco capítulos, las que lanzó Netflix en redes sociales y que dejó a los fanáticos bastante emocionados.

El adelanto está lleno de acción, trayendo de vuelta a los personajes icónicos de He-Man que marcaron a toda una generación.

«Del productor ejecutivo Kevin Smith, llega una historia épica que comienza donde se detuvo la serie de los 80, devolviendo el poder de Grayskull al mundo», señaló la plataforma de streaming.

«No es simplemente como si estos dos tipos hayan estado tratando de golpearse durante décadas. Tenemos la oportunidad de contar historias de abuso (…), de aislamiento, dolor. Usamos estas personajes desde que han existido, y la mayoría de la gente los considera juguetes o figuras de acción, para contar historias increíblemente humanas», contó el encargado de la serie.

Dentro de las voces que harán el doblaje, destaca un elenco de lujo: Mark Hamill doblará en inglés a Skeletor, mientras que Chris Wood hará lo propio con He-Man.

La primera parte de He-Man será lanzada el próximo 23 de julio, a través de la plataforma de Netflix.

Este trailer lo tiene todo: peleas, poder, un toque ochentero, colores brillantes y, por supuesto, a Mark Hamill en la voz de Skeletor. ‘Amos del universo: Revelación’ llega a Netflix el 23 de julio. 🤩 #GeekedWeek pic.twitter.com/HcEcackWpN — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 10, 2021

¡Ojo a los coleccionistas! ya que producto de esta serie, Mattel sacará una línea de figuritas de acción con preventa exclusiva.

Así que ya estas avisado, si eres fanático de este clásico personaje, activa la cuenta de Netflix, o pídesela a ese amigo buena onda.

Para que no te pierdas los cinco capítulos de la primera temporada de: «Masters of the Universe: Revelation».