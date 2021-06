«Un canal de televisión que se llena la boca que protege a los más débiles y me debe más de cuatro meses de trabajo» aseguró la modelo

Este jueves Vanesa Borghi usó su Instagram para denunciar que un canal de televisión le debe su sueldo hace cuatro meses.

La modelo uso sus historias para asegurar que su intención jamás fue llegar hasta esas instancias, pero el tiempo que ha pasado sin recibir su pago ha sido demasiado extenso.

“Estoy harta de un canal de televisión que se llena la boca que protege a los más débiles y me debe más de cuatro meses de trabajo”, comenzó diciendo.

Además aseguró que sólo ha recibido excusas respecto al retraso de sus pagos, pero ninguna solución. “Me dicen que tengo que tener paciencia, que ha sido súper difícil para ellos, pero la verdad quien consiguió todos los auspicios fui yo y la que hizo todo el proyecto fui yo y todavía estoy esperando”, dijo y agregó que: “hay canales que se aprovechan y que no cumplen los acuerdos”, explicó Vanesa.

Vanesa reconoció que hacer público el hecho no era lo ideal, pero de acuerdo a sus palabras, está «chata» de solo recibir excusas por parte del canal.

“Una lata y una vergüenza que sean así. No me interesa andar agrandando esto pero uno se cansa, porque si fuera al revés y la productora no cumpliera los acuerdos, lo que hacen es cobrarte cláusulas”, aseguró.

Además Vanesa aseguró que había decidido tomar acciones legales en contra del canal deudor. “Ellos hacen lo que quieren y lo que me queda por hacer es llevarlos a la justicia con abogados (totalmente innecesario por que lo que deberían hacer es pagar), los auspiciadores pagaron, el acuerdo ya terminó, cumplí con todo lo que debía ¿entonces?”, cerró.

Horas más tarde la modelo publicó una fotografía donde contaba que hasta cierto punto la presión de sus historias anteriores había funcionado ya que el canal le había depositado dos de las facturas adeudadas.

Si bien la modelo no reveló que canal es el que mantiene una deuda con ella, su última casa televisiva fue La Red. Ahí se hizo cargo del programa Vivir Consciente, donde fomentaba el deporte y el bienestar.