Un ídolo nacional debe serlo tanto dentro como fuera de la cancha, y al parecer el futbolista Gonzalo Jara está lejos de serlo fuera de ella.

¿La razón? Su ex esposa, Roxana Luego, lo denunció públicamente a través de un Instagram Live junto a Cecilia Gutiérrez, de no pagar la pensión de sus hijos.

«Es triste porque ves a un ídolo, con una camiseta que jugó por Chile, fue tremendo, ¿y ahora…? Lo desconozco totalmente. Nunca pensé que él era una persona sin alma, sin corazón», expresó Roxana.

Si bien la pareja sigue casada legalmente, están separados de hecho, incluso Gonzalo Jara mantiene una nueva relación en México.

Según contó Luengo, ella vive en Chile en el departamento que le dejó su ex esposo, ahí está junto a sus tres hijos: Nicolás(20) (producto de una relación anterior de Luengo y a quien Jara crió desde los dos años), Lucas (12) e Ignacia (2).

«El me dejó cuando mi guagua tenía un mes y medio. En un momento de tu matrimonio que estás muy mal y tu señora tiene un bebé, no dejas a tu mujer. El se fue a México y nunca más volvió. Y si vino, ha venido dos veces a ver a su Lucas. De mi hijo mayor se desentendió y a la guagua la ha visto tres veces en estos dos años», contó Roxana.

Además, la mujer contó que el futbolista le envía dinero para sus hijos de forma esporádica y acusó que no lo hacía porque no tenía dinero.

«Diciembre, enero no me mandó un peso. Su excusa fue ‘no tengo club’. Esporádicamente cada dos meses me manda un poco de dinero (…) He sufrido. Yo tenía mi dinero ahorrado y todo lo tuve que usar para mi casa y no se me cae un pelo«, comentó Luengo.

Demanda por pensión de alimentos

Roxana Luengo fue consultada por Cecilia Gutiérrez sobre si habría demandado a Gonzalo Jara producto del poco apoyo económico que recibe por sus hijos.

«Sí (…) Le dije ‘por favor mira tu correo porque te están enviando mails para que lleguemos a una mediación’. ‘No, yo no veo mis correos’. A él no le importa, él tiene secretaria. ‘Por favor míralos, porque antes que lleguemos a una demanda tenemos que llegar a una mediación’», contó.

«Fueron tres mails que le enviaron y al final contestó que se iba a presentar con su abogado… Y el abogado de la mediación le dijo ‘esto es una mediación, no puede haber un abogado de por medio’. Le dieron fecha, no se presentó y me bloqueó de WhatsApp y ahí no volví a hablar con él (en marzo) (…) ‘¿Qué eres tú? Si solamente eres la mamá de los niños. ¿Me ayudaste a pagar el departamento?’. Ese fue su último comentario y me boqueó», añadió.

Además, Roxana Luengo contó que Gonzalo Jara se comunica bien poco con sus hijos, y que incluso borró una foto con su hija menor, ya que no la reconoce como tal.

«Yo no quiero lujos, no quiero andar trayendo a mis hijos con lujos. No estoy pidiendo para mí, para comprarme cosas, con lo que tengo me basta y me sobra. Lucho por mis hijos (…) Dos meses que no paga gasto común. Estoy realmente en una situación grave, me encuentro súper abandonada también por parte de la familia de él, (de la cual) nunca sentí apoyo. Y él no entiende», aseguró.

«Estoy sacando la voz por mi hija, mis hijos, por ellos. Yo gracias a Dios estoy bien física y sicológicamente, me encuentro una mujer con mucho potencial, soy fuerte, porque otras personas se enferman, caen en depresión. Gracias a Dios yo no«, sentenció Roxana.

Por el momento Gonzalo Jara no ha respondido públicamente a la información que fue entregada por su ex esposa.