Salió panorama: Disney+ estrenó primer capítulo de Loki

Uno de los estrenos más esperados por parte de los fanáticos del universo Marvel, era la serie especial de Loki, historia que abarcará la vida del villano.

Este miércoles el primer capítulo fue publicado por Disney+, dejando a los fans con un panorama seguro para lo que queda de semana.

La serie de Loki, contará con seis capítulos, de 50 minutos cada uno. Los episodios serán estrenado en la plataforma de streaming los días miércoles, es decir habrá historia hasta el 14 de julio.

Cabe recordar que esta no es la primera serie ligada al universo Marvel que lanza Disney+, ya que había tocado el éxito con «WandaVision» y «Falcon and the Winter Soldier».

¿De qué trata la serie?

Para los fanáticos es importante saber con que sorpresa se van a encontrar dentro de la trama, ya que les ayudará a seguir armando el puzzle de la historia.

Esta serie trae de regreso, al ‘Dios del engaño’, luego de lo ocurrido en la peli de Avengers Endgame, que como muchos saben dejó muchas dudas.

¡Alerta de spoiler! El primer capítulo de Loki, ayudará a entender mucho más el famoso concepto del ‘multiverso’, y la nueva organización denominada «Autoridad de Variación Temporal».

Incluso, el propio presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, soltó que la serie traerá una importancia fundamental para el futuro de MCU, ya que su aporte «no se compara a lo visto en otras series como Wanda o Falcon».

Dentro del reparto que tendrá Loki, Tom Hiddleston encabeza la miniserie. Como también la aparición de Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Cailey Fleming y Richard E. Grant.

Por el momento no esta claro si esta serie tendrá una segunda temporada, pero está más que claro que dejará la escoba en las películas posteriores del universo como Spiderman: No Way Home o Doctor Strange: Multiverse of Madness.

Las sorpresas no paran, ya que Loki es la antesala al estreno de Black Widow, que tiene agendado su aparición en sociedad para el 9 de julio.