Seremi confirmó que contagiada con variante Delta rompió cuarentena

Sigues las polémicas en relación a la primera mujer contagiada con la variante Delta en el país, ahora la Seremi de Salud del Maule, inició un sumario sanitario.

Una de las razones que motivó dicho sumario, fue que luego de una investigación se descubrió que la mujer habría mentido en su declaración.

Ya que si había asistido al funeral de su padre, y ella lo había negado al principio.

Los fiscalizadores de la Seremi del Maule, confirmaron que la ceremonia se había llevado a cabo el 5 de junio y no el día 4 como informó.

Lo más complicado fue que a pesar de que la paciente contagiada con la variante Delta estaba con cuarentena, alcanzó a llegar al cementerio.

Autoridades se refirieron al caso

“Finalmente, terminaron reconociendo que la paciente había faltado a la verdad en la investigación epidemiológica”, dijo la seremi Marlene Durán.

Además, la autoridad reconoció que la paciente contagiada con la variante Delta, no respetó las normas sanitarias que se habían determinado.

“Lamentablemente, la paciente no respetó todas las indicaciones que dio la Seremi de Salud de la región Metropolitana. Viajaba con un permiso que indicaba claramente que el vehículo en el cual ella se desplazaba no debía hacer ninguna parada en el camino y, además, la dirección a la cual ella se debía dirigir directamente y ella en conjunto con las personas que residían en esa dirección no podían salir de la casa por 10 días y además no podían recibir visitar”, agregó.

Sin embargo, no solo la paciente no cumplió con las normas impuestas por las autoridades.

Según se informó, aquellas personas que residían en la dirección mencionada tampoco podían salir de la casa durante 10 días, y no lo cumplieron.

Sumario sanitario

Por otra parte, la Seremi de Salud del Maule determinó que se realizará un sumario sanitario para la paciente y otros dos adultos.

Los asistentes al funeral en cuestión fueron enviados a residencias sanitarias, a la espera de más de 500 exámenes PCR en la comuna.

Respecto a si es que habían otros casos con esta variante Delta, la Seremi de Salud confirmó que no hay ninguno confirmado.

“Hoy nuevamente estamos testeando acá, se han reforzado todas las medidas sanitarias, se ha hecho bastante testeo, alrededor de 500 personas han sido testeadas durante el fin de semana, ninguno todavía ha salido positivo a la variante Delta. Ya se han descartado algunos los casos”, añadió la Seremi.

“De todas maneras, todos los casos positivos que nos están saliendo a la en la búsqueda activa acá en la comuna de San Javier están enviándose a secuenciar al ISP”, agregó.