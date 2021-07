Albóndiga es uno de los personajes más característicos de Fallout 4, el pastor alemán que acompaña al jugador durante la aventura. Bethesda utilizó un animal real para moldear a Albóndiga, la perra River, que falleció recientemente. Vía Festigame.

Los desarrolladores la han mostrado en redes sociales junto a un homenaje que ahora se traduce en una donación al Montgomery County Humane Society, una organización centrada en los animales. Xbox y Bethesda donaron 10.000 dólares a la causa y pidieron a los usuarios que aporten su dinero si así lo desean.

Lo han hecho a través de las redes sociales y en honor al can fallecido. La cuenta oficial de Xbox, de hecho, ha retuiteado el tuit en el que Joel Burgess, de Bethesda, anunciaba la triste noticia. “¡Albóndiga por siempre!”, publican, acompañando estas palabras con un corazón. “En honor a River, Xbox y Bethesda donarán 10.000 dólares a la Montgomery County Humane Society. Si quieres unirte a nosotros en la donación puedes hacerlo en este enlace”.

I said goodbye today to River, who most of you know as Fallout 4’s Dogmeat.

Heartbroken doesn't cover it, but I won’t eulogize her here. For twitter, I thought it'd be appropriate to look back at her impact on that game.

(plus, writing about game dev hurts less than grieving) pic.twitter.com/ayN1Vd6oqQ

— Joel Burgess (@JoelBurgess) June 27, 2021