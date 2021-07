Estudio asegura que los chilenos le tienen fe a Tinder

En tiempos de pandemia, está bien difícil poder encontrar pareja con los métodos tradicionales y por eso la mayoría emigro hacía aplicaciones como Tinder.

Una app que te permite conocer gente mediante la geolocalización, y que por medio de un match podrás comunicarte y conocer a tu media naranja.

Sobre este tema estuvo conversando Ciudadano ADN con Santiago Pontiroli, analista de seguridad de Kaspersky. Empresa que realizó un estudio internacional sobre la confianza que tienen las personas en las aplicaciones de citas, como por ejemplo Tinder.

Las estadísticas chilenas dejaron bastantes datos curiosos que son dignos de analizar.

Imagínese que un 45% de los chilenos confiaría en la selección de pareja hecha por la inteligencia artificial (IA), y el 74% señaló que las recomendaciones del algoritmo corresponden por completo con sus preferencias.

«Cuando vemos los resultados del estudio nos quedamos sorprendidos porque a todos nos aparecen recomendaciones de Facebook, pero de ahí a confiar la selección de nuestro amor utópico ya no sé», expresó Pontiroli.

«Hay distintas versiones, pero van más allá de la tecnología. ¿Qué tanto nos están robando de nuestra humanidad?», añadió el analista

Inteligencia artificial

El analista de Kaspersky, planteo que si bien es una ayuda que esta entregando la inteligencia artificial, no reemplaza la forma tradicional de conocer a personas.

«Lo que plantean estas aplicaciones es utilizar la IA para ayudarte a encontrar que se ajuste más a lo que crees que estás buscando. Y digo ‘crees’, porque en redes sociales mostramos una faceta de lo que somos, mientras que tenemos otra faceta individual de lo que creemos que somos y otra de lo que la gente entiende en base a lo que posteamos».

«Que una inteligencia artificial pueda entender eso y nos recomiende una pareja es difícil, pero yo creo que ayuda. Nos da opciones que se ajustan más a lo que nosotros planteamos. Es algo que recién está creciendo en verdad, no es que todavía tan revolucionario y no es que de repente te va a aparecer en tu casa con un ramo de flores. Todavía no llegamos a ese punto, pero va para allá», aseguró.