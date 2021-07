Genshin Impact introducirá ‘cross-saves’ en su versión 2.0

Julio será un mes importante para Genshin Impact, el conocido juego del estudio miHoYo implementará la progresión cruzada entre todas las plataformas en la que se encuentra disponible el título. Vía Festigame.

No obstante, los jugadores no podían mantener su cuenta, con sus personajes y objetos, si querían jugar en varias plataformas al mismo tiempo: debían elegir bien dónde querían jugar.

Eso cambiará, presumiblemente, el 21 de julio, cuando miHoYo lance la actualización que será la 2.0, en lugar de la 1.7 como se esperaba.

Cross-save between mobile, PC, and PlayStation will be introduced in version 2.0

It will also be present when Genshin comes to Switch and allow for hoyolab on consoles#原神 #原神アプデ情報 #Genshin_Impact #genshin #genshinimpact #Inazuma #PS5 pic.twitter.com/DHvm5HQMfo

