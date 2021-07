Paty Maldonado y su salida del Mucho Gusto: “Lo encontré injusto”

Fue en octubre del 2019 que Paty Maldonado dejó repentinamente su labor de panelista en Mucho Gusto, debido al estallido social.

La opinóloga fue una de las figuras del espectáculo que fue duramente criticada por parte de los manifestantes, especialmente por su aprobación a la dictadura de Augusto Pinochet.

Desde aquella fecha, Paty Maldonado jamás volvió a pisar el suelo de Mega y mucho menos pudo despedirse de sus seguidores en pantalla.

A casi dos años de su salida, la ex panelista rompió el silencio sobre su mediática salida de Mucho Gusto, en una entrevista al programa “Zona de Estrellas”.

La pena de la “indomable”

Según relató Paty Maldonado uno de los momentos más difíciles fue cuando en diciembre de 2019, no fue invitada al matinal para despedirse.

“Viene ese día, celebran la Navidad y llega Karol al estudio, llegaron todos y a mí nadie me invitó y nadie me llamó. Ese día tengo que reconocer que lloré… Lloré (se emociona). Pero yo no esperé una cosa como esa, yo no me lo merecía. ¿Por qué?”, expresó.

“¿Qué les hice yo? Muy por el contrario, darles siempre en 18 años la mejor sintonía, el mejor trabajo, la mejor responsabilidad. Nunca tuvieron que decir ‘la Paty Maldonado se mandó una cagá al aire’, nunca, porque nací siento una buena profesional, porque tuve un tremendo profesor que era mi padre”, agregó.

El relato de Paty, hace énfasis en que no merecía ese trato por parte de sus compañeros, ni del canal. “Me dolió porque lo encontré injusto. No era lo mejor”, comentó la ex panelista.

“Creo que yo merecía una explicación y merecía una invitación, por último, para que ‘ya, no va a volver más’. No sé por qué, pero ‘no va a volver más’. Eso me dolió chiquillos y todavía me duele”.

Sin embargo, lo más complicado vino después, cuando al ser consultada si mantenía contacto con sus compañeros, aclaró que no.

“Yo con la única persona que tuve contacto hasta hace… Pero tampoco nunca me dio una explicación, porque separamos las cosas. Ella me pidió que por favor no preguntara nada porque ella quería seguir entablando una relación conmigo. Que es Andrea Dell’ Orto (ejecutiva de Mega), fue la única persona que se encargó de llamar para saber, ‘¿cómo estás gordita?’, etc”, contó Maldonado.

“Pero nunca supe nada, porque llegamos a esa conclusión, ‘gordita, por favor, te lo suplico, tiene que llamarte el gerente general’. No me llamó nunca. Ni nadie me llamó nunca, hasta el día de hoy”, sentenció.