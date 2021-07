Grease tendrá serie enfocada en la vida de las «Pink Ladies»

El proyecto se llama «Grease: Rise of the Pink Ladies», y está siendo preparado por Paramount+.

Sin lugar a dudas Grease, es una de las películas musicales más onderas del cine, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John .

Es que su música y sus bailes siguen cautivando a las actuales generaciones que destacan la historia, el vestuario y obviamente el estilo de la trama.

Sin embargo, hay una buena noticia para sus fanáticos, ya que al parecer la trama tendrá una nueva secuela ligada a Grease.

Hablamos de Grease: Rise of the Pink Ladies, una secuela que buscará contar la historia de el grupo de amigos relacionado con Danny Zuko y Sandy Olsson.

Este proyecto buscara mostrar todo detrás del grupo de amigas denominadas Pink Ladies, donde Sandy se robaba la película todo el rato.

Aunque ojo, ya que el foco de esta nueva serie no será Frenchy, Marty, Jan y Rizzo, ya que se espera que este proyecto secuela de Grease muestre nuevos personajes que se ganen el cariño del público.

Deadline indicó que la nueva serie Grease: Rise of the Pink Ladies, espera mostrar a «niñas marginadas que se atreven a divertirse en sus propios términos, provocando un pánico moral que cambiará a Rydell High para siempre».

¿Cómo será la serie?

Algunos adelantos de este nuevo proyecto, cuentan que contará con 10 episodios que serán viralizados por medio de la plataforma de streaming Paramount+.

Aunque ojo, ya que este proyecto había estado en las manos de HBO Max, pero finalmente no se concretó nada.

La nueva presecuela constará con un casting de producción de otro nivel. Dicen que estará liderado por Annabel Oakes (Atypical), quien estará a cargo de la producción y dirección.

Por su parte, Marty Bowen, mente detrás de películas como The Outsider de HBO, será uno de los productor ejecutivos. Además, Erik Feig tambien participará como productor.

Hasta el momento no existen confirmaciones sobre fechas de lanzamientos o de los actores que interpretarán a los nuevos personajes de Grease: Rise of the Pink Ladies.