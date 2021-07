Kathy Orellana relató complicaciones tras contagiarse de Covid-19

La cantante no pudo ver a su hijo durante 11 días luego de ser notificada del contagio.

Desde que el Covid-19 llegó al mundo, varios han tenido que dar una lucha contra el virus, fue el caso de la ex chica Rojo, Kathy Orellana.

La «morenaza de Rancagua», contó por medio de sus redes sociales que se contagió con esta enfermedad, y aunque no fue tan grave reveló sus complicaciones.

En conversación con Fotech, Kathy Orellana contó que lo más difícil de haber tenido el virus, fue estar lejos de su hijo Facundo durante 11 días.

«Gracias a Dios todo bien, sólo que tuve que estar sin mi hijo y no realizar envíos de mi détox para bajar de peso. Fue un resfriado, un poco más fuerte, claro. Pero ya pasó», expuso.

Alejada de su pequeño

«Mi hijo se quedó con mi mamá, la que siempre me lo cuida. Yo ese día temprano tuve contacto (del cual se enteró posteriormente) estrecho con una persona, la cual me avisó un par de horas después de estar contagiad», agregó la cantante nacional.

Producto de este contagio, Kathy Orellana debió asistir al hospital al haber sido catalogada como contacto estrecho. Lo bueno es que no fue hospitalizada, solo aislada.

«De inmediato llamé a mi mamá para que se quedara con Facundo (su hijo), fue atroz. Me quedé por contacto estrecho en el hospital, no pude ver a mi hijo en persona, sólo por videollamada por 11 días. Sentí un resfriado, mareos y un poco de fiebre. Tomé los medicamentos indicados y me mejoré gracias a Dios», sentenció la cantante.

Cabe destacar que por estos días, Kathy se ha dedicado a sacar adelante su emprendimiento de tratamientos Detox, que permiten facilitar la baja de peso.

Por medio de sus redes sociales la cantante promociona su producto y realiza envíos a gran parte del país.

Aunque de todas formas Kathy Orellana tiene algunas apariciones en programas de televisión donde es invitada constantemente.