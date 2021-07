IFE 2020: cómo obtener los pagos antiguos del beneficio

Una buena noticia entregó la tarde del lunes Karla Rubilar, ministra de Desarrollo Social, quién informó sobre el pago de los IFE no cobrados el año pasado.

Según detalló la autoridad, se pagarán los saldos pendientes del Ingreso Familiar de Emergencia del año 2020, que no fueron cobrados.

Esta especial medida podrá beneficiar a más 90 mil familias que tenían el aporte del IFE vencido, pudiendo acceder al pago retroactivo 2020.

«Los pagos que por diferentes razones no pudieron ser cobrados durante el año 2020, podrán cobrarse a partir de este viernes 23 de julio«, expresó Rubilar.

¿Cómo puedo cobrar el bono pendiente?

La información entregada por la ministra Rubilar, indicó que el pago del IFE pendiente, serán solo para aquellos que no realizaron los cobros el año pasado, y que al no ser solicitados quedaron como «vencidos».

«Los pagos que por diferentes razones no pudieron ser cobrados durante el año 2020 podrán cobrarse a partir de este viernes 23 de julio. Para nosotros esta es una tremenda noticia, porque 89.271 personas además de no perder el beneficio, también lo recibirán por cada mes que no lo cobro», indicó.

¿Cuánto es el monto a recibir?

El monto que se pagará será el que fue entregado por IFE en año pasado. Esto significa que será $65.000 por cada integrante de la familia.

De todas formas la información deberá ser rectificada por el Ministerio de Desarrollo Social, durante los próximos días.

¿Cómo solicito el pago del IFE retroactivo?

A partir del día viernes 23 de julio, todos los usuarios podrán ingresar a la página web del IFE, www.ingresofamiliardeemergencia.cl. Luego deberán dirigirse a «Mis Pagos».

En esa parte podrán encontrar el detalle de como cobrar los bonos. Si es de aquellos que desea el pago de forma presencial, también encontrará las fechas en el que podrá acercarse a cobrarlo.

El pago estará disponible en: Caja de Compensación Los Héroes y depósito Banco Estado.