Ministro de Educación se refirió a los cambios del Plan Paso a Paso

Este viernes el Ministro de Educación, Raúl Figueroa conversó con ADN Hoy sobre el regreso a clases que propone el nuevo Plan Paso a Paso.

En relación a esto el jefe de la cartera de educación manifestó que si este nuevo proceso de movilidad fracasa, “son los alumnos los que pagan el precio”.

Además, fue enfático en expresar que no entrará en polémicas con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quién calificó de “criminal”, considerar un retorno a clases en cuarentena.

Sobre como se consideró dicha posibilidad, el Ministro de Educación indicó que, “luego de un análisis con el Ministerio de Salud, se ha considerado que los colegios funcionen incluso en las comunas en cuarentena, lo central es concentrarnos en el objetivo que es darle a los alumnos la mejor educación posible en un contexto tan complejo como este”.

Polémica con el Colegio de Profesores

Durante toda la pandemia el Ministro Figueroa se ha enfrentado duramente con el Colegio de Profesores, debido a que no han llegado a acuerdos beneficiosos para ambas partes.

El último encuentro fue debido al retorno a clases en cuarentena, situación de la que se manifestó el Presidente del Colegio de Profesores.

Sobre esto, el Ministro de Educación expresó que, “no me voy a hacer cargo de esos epítetos que hace el presidente del Colegio de Profesores, pero tampoco puedo cerrar las puerta, nosotros no podemos cerrar las puertas al diálogo, este ministro jamás va a perder la disposición al diálogo, tenemos que hacer un esfuerzo por unir. No voy a entrar por nada del mundo en una polémica adicional con el Colegio de Profesores”.

En relación a como se están preparando los establecimientos educacionales para recibir a los estudiantes el ministro comentó que hay un plan preparado para esto.

Además, indicó que es clave que los estudiantes que estén entre los 12 y 17 años accedan al proceso de vacunación. A su vez también los profesores y trabajadores de los colegios.

“Los colegios todos se prepararon, en el verano el 100% de los colegios preparó su plan, organizó la jornada, hay que mirar esto con una mirada distinta (…) Estamos permanentemente lidiando con personas que quieren obstaculizar este proceso, hay que hacer todo el esfuerzo por poner los colegios a disposición de los alumnos”, puntualizó.