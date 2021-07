¡Se viene! “Red Notice” la película más cara de Netflix

Atención a los fanáticos de Netflix, ya que la plataforma entregó detalles para el estreno de “Red Notice” una de las películas más esperadas.

La producción será de acción y tendrá en su elenco a los más reconocidos actores de esa categoría, se trata de: Dwayne Johnson (La “Roca), Gal Gadot (Wonder Woman) y Ryan Reynolds (Deadpool).

“Red Notice” es una de las películas donde más a invertido Netflix en el último tiempo, se dice que para esta producción la plataforma gastó mas de $130 millones de dólares.

Rawson Marshal Thurber, fue quién escribió y dirigió esta película.

El mismo que estuvo a cargo de la éxitosa producción “Skycrapper” , donde Dwayne Johnson fue una de las estrellas.

El estreno de esta peli está fijado para el próximo 12 de noviembre en el catálogo de Netflix.

🚨You’re officially on notice🚨@Netflix’s biggest movie ever #REDNOTICE premieres in your living rooms around the globe on NOV 12🔥🌎

FBI’s top profiler.

World’s most wanted art thief.

And the greatest conman the world has never seen…@GalGadot@VancityReynolds#REDNOTICE 🥃 pic.twitter.com/O0mqkYCqGy

— Dwayne Johnson (@TheRock) July 8, 2021