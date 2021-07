Actores de “Glee” recordaron a Naya Rivera a un año de su muerte

Hace un año el mundo del espectáculo estuvo de luto luego del repentino fallecimiento de la actriz estrella de “Glee”, Naya Rivera.

La joven actriz murió mientras se encontraba paseando en bote junto a su pequeño hijo de cuatro años, quién salió ileso del terrible accidente.

Como una forma de conmemorar la historia de Naya Rivera sus ex compañeros de “Glee” y familiares la recordaron compartiendo imágenes de ella en redes sociales.

Cabe recordar que en cuanto se anunció la desaparición de la actriz, los días estuvieron cargados de desolación para sus seres queridos, quiénes no sabían nada de su paradero.

Su hijo de cuatro años fue encontrado solo durmiendo en la embarcación que estaba dentro del Lago Ventura, con chaleco salvavidas puesto. Pero sin ninguna información de su madre.

Finalmente, el cuerpo fue encontrado al interior del lago y tanto familiares como amigos se habían unido en su búsqueda. Sin ir más lejos llegaron al lugar.

Existieron muchas dudas respecto a lo que realmente había pasado con Naya Rivera, pero la investigación de las autoridades determinó que su muerte fue un terrible accidente.

Para recordar con cariño a su compañera de elenco, ex integrantes de “Glee”, le dedicaron emotivas palabras por medio de sus redes sociales.

Kevin McHale, quien encarnó a “Artie Abrams” en la serie juvel, escribió “Te extraño. Cada día”. Acción que también realizó Chris Colfer, más conocido como “Kurt”, subió una foto de Naya Rivera junto a un corazón.

“Siempre una luz, siempre con nosotros. Mi corazón está contigo y con tu familia. Te quiero Nougs”, escribió Jenna Ushkowitz, quién encarnó a “Tina” en Glee.

Pero uno de los mensajes más significativos, fue el de su padre, George Rivera quién conversó en exclusiva con Entertainment Tonight.

“Ella me llamó cuando estaba en el barco, y estaba buscando un lugar para atracar”, contó, explicando que tiene dudas respecto al accidente, ya que Naya Rivera venía de una familia experta en navegar.

George Rivera reads a moving letter to his late daughter, Naya Rivera, as he reflects on what he misses the most about her ahead of Father's Day. ❤️ pic.twitter.com/duMmFyD3PS

— Entertainment Tonight (@etnow) June 17, 2021