Sonora Palacios y la crisis de los artistas en pandemia: “Es una tragedia”

La pandemia ha afectado duramente a los artistas nacionales quiénes han tenido que parar sus actividades por la situación sanitaria. Es el caso de la Sonora Palacios.

Producto de la falta de eventos sus integrantes han tenido que buscar otras herramientas de trabajado para poder salir adelante y llevar ingresos económicos a sus hogares.

Marty Palacios Jr (hijo del icónico Marty Palacios), es uno de los que tuvo que reinventarse y navegar en el mercado laboral.

Por estos días el timbalero trabaja como ejecutivo de ventas en las ambulancias Help, trabajo que tuvo en los ’90 pero por el boom de la Sonora Palacios decidió renunciar y dedicarse a su pasión.

“Estuve en los años 90 trabajando para Banmedica y cuando hubo la fusión con Help en el año 2000 alcancé a estar un año con ellos, lo que este empleo no es tan nuevo para mi y actualizarme no me fue tan complicado”, comentó Marty.

Agregando que, “me tuve que retirar en ese entonces porque la Sonora Palacios estaba en proyectos de giras internacionales y el Festival de Viña del Mar, así que iba ser imposible seguir en las ventas de rescate médico y la música me estaba brindando la oportunidad de crecer profesionalmente y cumplir mis sueños”.

– ¿Tenías acercamientos con el rubro de la salud?

La experiencia de años atrás me ayudó y uno de mis hijos trabaja en la salud como enfermero, por lo que ha sido un gran complemento en el lenguaje “técnico” que estamos viviendo por esta contingencia sanitaria.

A pesar de que este trabajo ha sido una salvación en medio de la crisis sanitaria, el corazón de Marty Palacios, sigue ligado a la música, por lo que no se ve a futuro trabajando como ejecutivo sin compatibilizarlo con su pasión.

“La música es mi vida, mi pasión, mis sueños, mi respiro, mi todo y elegimos este arte por el don que Dios nos dio, será muy difícil apartarme de ella, por lo que Sonora Palacios habrá por muchos mas años”, enfatizó.

“Si la compañía me lo permite en un futuro cuando la pandemia se acabe de compatibilizar entre la música y el área de ventas pues seguiré dando lo mejor de mi”, sentenció el timbalero.

La crisis de la cumbia chilena

La llegada del coronavirus dejó en una situación crítica a la música chilena, debido a la poca posibilidad de presentarse y hacer a la gente disfrutar con la música.

“Para la Sonora Palacios ha sido una tragedia, nunca nos imaginamos que tan grave podría ser esta pandemia. Estoy seguro que para todos los músicos en Chile afrontar esta crisis sanitaria ha sido muy complejo”, expresó Marty Palacios.

Sin embargo, la crítica va hacia las autoridades quiénes no han entregado medidas para que los artistas puedan retomar sus rubros.

“El desamparo de parte de las autoridades y el Gobierno chileno ante la inminente improbabilidad de reactivar el rubro nos ha dañado tanto en lo económico como también en el desarrollo profesional de todos nuestros pares”, contó el timbalero.

“La falta de empleos y oportunidades para los músicos está destruyendo nuestro patrimonio cultural y perdiéndose así los futuros y actuales talentos de nuestro país”.

-¿Todos tus colegas han tenido que emprender en otros rubros?

Sí, los mas jóvenes han emprendido en otros rubros mientras que los mas adultos tratan de reinventarse y ver la posibilidad que alguna empresa puedan contratarlos, pero desgraciadamente en Chile la edad influye mucho.

-¿Qué espera el rubro del espectáculo de las autoridades?

Esperábamos el apoyo, esa ayuda que para momentos que ellos nos necesitábamos nosotros estábamos en primera fila, ahora que nosotros necesitamos que nos devuelvan la mano pues no están. Nunca hemos querido que nos regalen nada, solo queremos que nos den trabajo y nos dignifiquen ganándonos por nuestras habilidades aquella ayuda que tanto necesitamos.

-¿Qué tipo de ayuda podría ser una alternativa?

Que inventen algún proyecto para seguir vigentes, mas cobertura para los artistas nacionales e incentivos en nuestra industria de la música, algún reconocimiento por ejemplo. Lo único que hemos visto y escuchado que los artistas de tal país hicieron esto lo otro pero de los chilenos nada, y lo mas doloroso que solo algunos son los privilegiados en televisión.

“Quiero aprovechar esta entrevista y enviar un gran saludo a todo el personal de Radio Activa y todos los auditores. También les pido su ayuda a no olvidar a los artistas chilenos a todos los músicos chilenos. Y también que me ayuden a difundir para que las personas que necesiten el servicio en el que trabajo me contacten a mi correo: m.palacios@help.cl”, sentenció Marty Palacios.