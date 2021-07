¡Sutil destape! Sabrina Sosa se la jugó con sensual postal

Una de las argentinas más queridas por el pueblo criollo es Sabrina Sosa, quién se hizo conocida por sus diversas apariciones en la televisión.

La modelo actualmente es la animadora del programa “Estilo Chic” y mantiene una vida bastante ligada a las redes sociales, donde es muy activa.

Fue a través de Instagram que Sabrina Sosa sorprendió a sus seguidores luego de compartir una foto de impacto, que dejó a varios peinados pa’ atrás.

Posando con un chaquetón negro y tal como Diosito la mandó al mundo, la chiquilla cautivó a sus seguidores quiénes la llenaron de flores en redes sociales.

Cabe recordar que Sabrina Sosa sigue ligada al modelaje y ha participado en diversas campañas. Las fotografías que compartió, fueron tomadas por Casa Ema.

Su publicación cuenta con más de 30 mil likes y diversos comentarios de parte de su fanaticada en redes sociales.

“Que diosa”, “Bella”, “Simplemente hermosa”, “Realmente maravillosa Sabrina, muchas felicidades”, “Espectacular”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Soltera y sin compromiso

Hace algún tiempo se oficializó el quiebre entre Sabrina Sosa y Claudio Valdivia, quiénes mantuvieron una relación de donde nació su primer hijo.

Con el tiempo pocas veces la argentina se ha referido a su situación sentimental. Pero a través de su cuenta de Instagram ha contestado las dudas de sus seguidores.

“Como dicen ‘El tiempo todo lo cura’. Todo”, escribió la chiquilla al ser consultada sobre su ex relación.

También fue consultada respecto a la posibilidad de volver a retomar una relación con el padre de su hijo, a lo que Sabrina fue enfática en negarlo.

“Falso. Tuve pocas relaciones, pero largas y eso me dice que si en años de pareja no resultó, es probable que no resulte (…) Seguir invirtiendo años de vida donde ya lo intentaste, no le encuentro sentido”, sentenció.