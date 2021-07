Yamila Reyna contó como mantenía la llama con su novio: «Sexo cibernético»

Cerca de dos meses lleva Yamila Reyna grabando MasterChef en Colombia, alejada de su novio el futbolista Diego «Mono» Sánchez.

La parejita ha hecho de todo para seguir conectado a pesar de la distancia, sin ir más lejos, Sánchez le envió una serenata romántica que evidenció en sus redes sociales.

A través de una transmisión en Instagram junto a Mariela Montero, Yamila Reyna decidió hablar sobre la actual situación que vive con su enamorado con quién se comprometió luego de cinco meses de relación.

Al ser consultada sobre si efectivamente llegaría al altar, la argentina respondió que, «yo que sé. Mi vida es como MasterChef, todo puede pasar».

«¿Pero te gustaría a ti personalmente (casarte) a estas alturas de la vida?», le preguntó Mariela Montero a Yamila, quién respondió que si, ya que no le temía al compromiso.

«A mí lo único que me puede asustar hoy por hoy es la muerte, nada más. Me caso, me funciona; si no me funciona me separo. O sea no voy a hacer la primera ni la última», lanzó Yamila Reyna.

«Pero las historias bonitas o los momentos bonitos de la vida hay que vivirlos. Después vas a ser una vieja de mierda, ‘qué pelotuda, cómo no me casé con este hueón'», agregó la argentina.

Cómo supera la pareja la temida distancia

Al ser consultada respecto a como llevaban la distancia junto a Diego «Mono» Sánchez, con quién no se ha podido ver físicamente.

«La distancia es difícil, te extrañas. Por ahí él está con más tiempo que yo. Yo grabo todo el día, entonces nunca estoy conectada, porque nosotros llegamos al canal y nos sacan los celulares. No tengo contacto con nadie hasta que termino de grabar. Ahí se hace un poco más difícil. Pero bueno, mucho sexo cibernético, así se mantiene», comentó la comediante.

Finalmente, Yamila Reyna soltó que su novio tendría varios proyectos en mente. «Está súper bien, está empezando un nuevo camino que no lo voy a contar hasta que él lo cuente. Aprendiendo de los errores que cometió, así que bien, mucho mejor», sentenció.