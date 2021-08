Audio: Cosito vedetto pilló a su pareja montando a otro caballo

Este miércoles el Portal del Web realizó una divertida dinámica en la que consultaron a sus auditores: ¿Bajo que circunstancia se puede justificar una mentira?

Ante esa pregunta uno de los cositos, a quién llamaremos ‘vedetto jubilado’ decidió agarrar el teléfono para contar su historia. «Yo perdí una pareja a base de las mentiras. Yo perdí una familia prácticamente», soltó el chiquillo.

«Estuve a punto de casarme, etc. Al final no me case, yo la deje. Las mentiras destruyeron toda la relación«, agregó.

Al ser consultado por Freddy, Jotaele Godoy y Black sobre que tipo de mentiras fueron las que le hicieron destruir su relación, el vedetto jubilado explicó que, «fueron varias mentiras, yo le decía no si voy a estar en la casa de mi mamá y mi mamá me tapaba todas las mentiras también».

Fue ahí donde contó un importante detalle sobre su vida personal. «Antes yo me dedicaba a bailar en discoteque, era vedetto. Y te lo digo por todos mis hijos, yo jamás me metí con una clienta».

Lo peor estaba por venir

Sin embargo, lo que dejó más impactados a nuestros locutores del Portal del Web, fue la historia que vendría a raíz de las mentiras de su trabajo.

«Después que yo le mentí tanto, y ella también me mintió, hubo una infidelidad. La perdoné, el muy pavo la perdono el mismo día. Y al otro día la fui a buscar y al final se quedó con el otro tipo», soltó.

El cosito vedetto jubilado, pilló a la chiquilla en pleno delicioso. «Entre a la pieza y justo la veo a ella arriba de él. Cierro la puerta, me voy a living, me fumo un cigarro, dos cigarros, tres cigarros. Me habré fumado 3 o 5, sale ella y después sale él. Yo le digo ‘a menos mal que terminaron, ahí tienen una cigarritos’ y ella me dice ‘a tú todavía sigues aquí, pensé que te habías ido'».

Hasta la vecina cachó que el cosito estaba siendo gorreado, así lo contó. «La vecina de al lado me dijo ‘ya era hora po vecino’. Altiro pensé en buscar otra casa, no quería ver más a esa vecina».

Finalmente, comentó que, «después de eso pasó un año y yo me transformé en el amante de ella».