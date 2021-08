Audio: Mamita habló con Tencha por bullying que sufría su hija

Una mami llamó desesperada a nuestra vieja para contarle que no sabía que hacer debido a el acoso que sufría su hija por un juego virtual.

Una triste llamada recibió nuestra Tenchita, cuando una mamita desesperada le envió un audio contándole que su hija era víctima de bullying en redes sociales.

«Tenchita yo tengo mucha pena, porque una de mis gemelas está sufriendo mucho a causa de un niño. Considero que los papás deberíamos saber y educar más a los niños por el bullying y los sobrenombres. Mi hija está sufriendo mucho Tenchita y yo tengo mucha pena la verdad», contó la mami a Radio Activa.

El mensaje llamó la atención de nuestra Tenchita, quién de inmediato le devolvió el llamado a la auditora para que contara cuál era la situación que estaban viviendo su hija de 12 años.

«A mi hija a raíz de la pandemia usan mucho el teléfono y mi hija no sabe quién está al otro lado de la pantalla. Se hizo amigos y ellos le han puesto sobrenombres muy duros», comentó la mamá de Bárbara.

«Ahora yo subí y la niña se estaba depilando Tenchita, porque los amigos le dicen bigotes de fierro y cosas así. Y a mi me duele porque cuando yo fui chica, fui igual. También me colocaron sobrenombres, entonces sé lo que se siente y no sé como ayudarla porque ella llora», agregó.

Respecto a quiénes eran los mala leche que le estaban tirando mala onda a la chiquitita, la mami explicó que eran cabros chicos que estaban en el juego «Free Fire».

«No son amigos que son del colegio, son amigos que se hacen en plataformas de juegos. Tenía un grupo de amigos y ellos llevan a más amigos. Yo igual he tenido que controlarle lo de los juegos, tengo una aplicación donde le corto por hora el juego. Pero igual los niños hacen mucho daño con esto», expresó la mami.

«Ella ha tenido varios problemas y yo le digo ‘dígame que le pasa Barbarita’ y ella me dice ‘mamá déjame mis problemas los arreglo sola’. Yo no sé que hacer».

Finalmente nuestra viejita conversó con Bárbara quién contó que era lo que le estaba pasando. «Es que yo tengo unas vecinos y ellos me molestan. Entonces ellos me estaban empezando a lesear y después se unieron sus primos, que también me empezaron a molestar«, contó al borde de las lágrimas.

«No le hagas caso a estos cabros que andan diciendo puras leseras, usted es una niña maravillosa, preciosa. Estos jetones lo único que hacen es andar burlándose de la gente. Mi niña no tenga penita», le soltó nuestra viejita linda.

Además, la Barbarita se llevó toda la energía de las auditoras quiénes le mandaron su apoyo incondicional ante la complicada situación.