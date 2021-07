Audio: Tencha escuchó terrible relato de mujer víctima de violencia

Una auditora llamó a la señora Hortensia para desahogarse y contar los malos tratos físicos y psicológicos que sufrió de su ex pareja.

Uno de los llamados más difíciles y con esas historias que uno no quisiera escuchar fue el que vivió nuestra querida señora Hortensia, en su programa matutino, «El Show De La Tencha».

Es que una auditora agarró el teléfono para poder liberar su corazón y contar un momento difícil que estaba viviendo en su vida. Hace varios años que es víctima de violencia intrafamiliar.

«Yo empecé una relación hace cuatro años, una relación de maltrato, golpes, humillaciones. Fue horrible (…) Tengo una hija de 21 años, fui mamá super joven. Y hasta a mi hija me la miraba como mujer», contó la mujer bastante afectada.

Según relato nuestra auditora la situación se puso mucho más complicada al darse cuenta, que el hombre en cuestión había puesto una cámara en el baño de su casa, para ver a su hija cuando se duchara.

«Lo enfrenté, fue horrible. No aguanté más y lo saqué de mi casa. El día domingo fue el último golpe que él me dio«, mencionó.

«Es como pena, rabia, temor a seguir mi vida. Él me amenazó», agregó nuestra chiquilla.

Ante tan difícil relato, nuestra Tenchita solo intentó enviarle palabras de apoyo, para que ella se diera cuenta de que lo peor ya había pasado.

«Mi amorcito ya pasó lo peor, si usted lo echó de su casa el no puede volver», le lanzó nuestra viejita.

«Me siento una mierda de mujer, de a poco me alejo de todos», fueron las palabras de nuestra auditora. A lo que Tencha le dijo: «Este tipo de hombres son así, usted no tiene que sentir culpa. Usted es la víctima».

Injusticias del sistema

Lo que más llamó la atención del relato de nuestra auditora, fue cuando contó un complejo momento que había vivido.

«En febrero del año pasado el me golpeó mucho, yo tomé un cuchillo para defenderme, y él lo tomó con las manos y se cortó. Llegaron sus amigos Carabineros y me tomaron detenida a mí», contó.

«La justicia no vale nada, yo hice todo y no pasó nada. Él sigue su vida normal, y yo sigo sufriendo por lo que él me hizo pasar», agregó.

Finalmente, nuestra Tencha solo tuvo palabras para apoyo, a las que se sumaron varias radioactivas que con su sororidad quisieron apoyar a nuestra auditora.

Es importante recordar que si eres víctima de violencia, puedes contactarte al 1455, un nuevo fono de orientación para mujeres víctimas de violencia.