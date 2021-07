Gloria Trevi se chasconeó con Radio Activa: «Chile siempre va a ser una parte importante de mi vida»

Radio Activa se vistió de gala para conversar en exclusiva con Gloria Trevi, una de las mujeres íconos de la música pop latinoamericana.

La cantante mexicana se reunió virtualmente con nuestro José Luis Godoy, para entregar detalles de su nueva canción «Nos volvimos locos», junto a Guayna.

«Ya tenía la canción hecha, entonces yo dije que estaría bien padre que fuera entre un hombre o una mujer. Porque con la pandemia ya hemos perdido la práctica de como ligar, de como coquetear o ‘pelarnos’. Sentía que así era la canción, para hacer de la canción algo más divertido», contó Gloria Trevi.

«Escuché al Guayna por primera vez cantando la canción de Monterrey, y yo soy de Monterrey. Y pienso que esto ya estaba predestinado, porque lo oigo cantar ‘conocí una señora en la ciudad de Monterrey’ y ahí yo digo, quiero esa voz, que tiene calle y tiene barrio», añadió la cantante mexicana.

Al ser consultada sobre su relación con Guayna, Gloria le tiró puras flores a su compañero de Puerto Rico. Con quién grabó la canción como en los viejos tiempos, los dos juntitos en el estudio, «tuvimos una química increíble», soltó.

«Es un chavo muy trabajador, uno puede verlo en el yate pero está trabajando todo el día, o en las redes sociales. Un día me escribió bien temprano y yo lo había visto trabajando bien tarde, entonces yo le digo ‘niño que haces trabajando tan temprano’, y me dice ‘yo duermo tarde pero me levanto temprano’ jajajá».

Su vida pandémica

Como todos en el mundo, Gloria Travi también tuvo que enfrentar la llegada del coronavirus, que paralizó a su industria incluso sin posibilidad de volver.

«En el norte en Estados Unidos ya está todo muchísimo mas adelantado, en México no es como en Estados Unidos, incluso ustedes en Chile ya van bien encaminados. Pero todos vamos avanzando, yo creo que hay que sacar música positiva, ya que hay una enfermedad que no es solo física, sino que mental y espiritual. Hay que encaminar todo a una vibra positiva, de amor y de pasión.», expresó la cantante.

En medio de la crisis sanitaria también tuvo palabras para entregarles a todos esos artistas emergentes que aun ven sus carreras en las artes complicadas.

«La fórmula y el secreto es el trabajo, trabajar mucho, ser resiliente, no rendirte. Este trabajo al igual que todos, tienen momentos que pueden ser decepcionantes y romper el corazón. Pero hay que salir adelante, te lo dice alguien a quién la rompieron en muchos pedacitos», mencionó emocionada.

Finalmente, Gloria Trevi recordó su paso por el Festival de Viña y el cariño que se ganó de parte del público que la vio triunfar en la Quinta Vergaa.

«Chile siempre va a ser una parte importante de mi vida. Estar frente al monstruo no es fácil, pero yo sabía que si el monstruo me abucheaba yo me iba a quedar ahí hasta que me adorara», sentenció.