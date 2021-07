Helhue Sukni le hizo la equis a la tele: «No voy a ninguna hue… más»

Al parecer los coletazos de la aparición de Helhue Sukni en el programa «El Discípulo del Chef», siguen causando estragos en la vida de la abogada.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la polémica «abogada de los narcos», expresó su decisión ante los constantes comentarios que ha recibido en sus redes sociales. Y esta determinación está directamente relacionada con sus apariciones en la pantalla chica.

«Me han dando como bombo en fiesta por mi paso en El Discípulo del Chef, así que no voy más a programas en la tele. Por hueones no voy a ninguna hueá más», aseguró Helhue Sukni en su Instagram.

Revisa el video que subió la abogada aquí.

Las explicaciones

En otro video luego de la exposición del capítulo Helhue Sukni quiso explicar porque se había mostrado tan molesta en el desarrollo del programa.

«Todo lo que vieron, que duró dos horas, lo hicimos en dos días. De las 08:00 a las 21:30 de la noche y al día siguiente de las tres de la tarde hasta las nueve de la noche. Entonces, ¿qué quieren? ¿Cómo no iba a estar con el caracho largo?», indicó.

«Más encima me pusieron una audiencia no programada. Igual, estaba como chata y como enojá. Entre el maquillaje y el peinado, y la pasarela culiá (sic), estuvimos cuatro horas para esa pasarela», continuó.

Con respecto a la competencia de El Discípulo del Chef, Helhue Sukni se desmarcó de cualquier tipo de responsabilidad y dejó en claro que si su equipo perdió «no es culpa mía», agregando que «mi problema es que yo soy abogada primero y después hija, mamá».

«Por tanto, tenía que estar pendiente de mis clientes. No podía no contestarles. La tía Helhue no hace cárceles ahora. Antes cuando estábamos presencial uno alegaba a un imputado y la familia estaba ahí y los huevones (sic) quedaban conformes. Todo se hace ahora a través del teléfono«, explicó.