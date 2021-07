Audio: Auditores abrieron el corazón y contaron el peor lugar donde fueron pateados

Una entretenida dinámica se vivió en Yo Soy Tu Pape, donde nuestro Pape Salazar le pidió a sus auditores que desempolvaran historias de su vida.



La pregunta del día era: ¿Dónde es el lugar más insólito donde te patearon?, y no faltaron las anécdotas que le sacaron más que un risa a nuestro locutor.

«A mi me pegaron la pata en la raja en la reja de ella y me echó al perro», «A mi me dijo no te quiero ver sufrir y al rato la veo colgada del cogote de otro», fueron los primeros en contar.

Otro que llamó la atención fue un chiquillo que venezolano que la inmigración le causó dolor de guata. «7 años de noviazgo, me casé, nos fuimos a Colombia, la mandé a Venezuela para que fuera a visitar a su mamá, y cuando volvió pata’ en la raja. Se fue a Colombia y de paso se fue con el otro con mi dinero», contó.

Algunos descubrieron que sus relaciones eran una condena: «Un día después de mi quinto aniversario de matrimonio. Es decir mi matrimonio duró cinco años y un día».

«A mi no me patearon, yo patié, mi pololo me fue a ver a la playa y cuando llegó lo patié. Fue muy penca, me arrepiento», comentó una chiquilla arrepentida.

Por otra parte algunos desempolvaron historias de su juventud con Pape Salazar, cuando en medio de la pubertad vivieron sus primeros dolores de corazón. «Compadre me patearon al entrada del colegio, la primera polola en la fiesta comercial. Quedé mas solo, mis compañeros me hicieron bullyng un año».

Las historias en modo Covid-19 también fueron parte de Yo Soy tu Pape. «Me patearon por Whatsapp y cuando le pedí que nos juntáramos me dijo que tenía Covid. Pero ya llevaba como seis meses el virus», detalló un cabrito.

Finalmente, uno de los últimos llamados en Radio Activa dejó a todos peinados pa’ atrás, ya que un auditor contó que le dieron la PLR por feo y con todos sus amigos presentes.

«En una reunión de amigos, estábamos todos bien y de repente mi mina se copetió y me dijo ‘tenemos que terminar porque te encuentro feo, me da vergüenza y no quiero que me vean con un hueón feo como tú’. Al frente de todos mis amigos»