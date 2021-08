Audio: Pape Salazar apañó a emprendedores que necesitan una mano

Un esperanzador llamado recibió Pape Salazar por parte de emprendedores que buscaban una mano ante complicada situación de salud.

Carolina y Octavio llamaron a Yo Soy tu Pape para mostrar su emprendimiento denominado «Cuadernalia Chile», enfocado en la creación de agendas. Ambos son profes de inglés y decidieron dejarlo todo para comenzar a trabajar de cabeza en su pyme.

Lamentablemente nada ha sido fácil para ellos, ya que hace algún tiempo Octavio sufrió un grave accidente que lo mantiene recuperadose aun de varias operación.

«Me atropellaron el año pasado, me hicieron mierda la pierna. Y debo entrar a mi octava operación para reconstruirla, y aun quedan más», contó el auditor a Pape Salazar.

Según contaron el hecho ocurrió en Santiago Centro, y el autor del hecho se dio a la fuga y no le prestó la ayuda necesaria. Esta situación provoco que Octavio tuviera que someterse a ocho operaciones, y aun le quedan varias más a la cola. Por esta razón han tenido que buscar apoyo para reunir fondos y pagar el costo de las intervenciones.

«Nosotros somos Fonasa nomas, estuvo en la posta central y ahí básicamente le dijeron que le iban a cortar la pierna, por eso tuvimos que trasladarlo. Es una ‘ensalada de hueso’ no hay nada más que hacer, eso me dijeron«, contó Carolina.

Al ser consultado por Pape Salazar, sobre como lo han hecho para seguir ante tanta difícultad, Octavio respondió que, «tirándo pa’ delatante, el emprendedor chileno es bien busquilla. Y la verdad es que el chileno es super apañador y me han ayudado bastante, ha sido súper bonito».

Rifa para costear operaciones

Fue ahí donde contaron que actualmente también están realizando una rifa, para poder reunir dinero y costear los tratamientos e intervenciones a los que se debe someter Octavio. La actividad se llama Rifa Para Maui, y cuenta con varios premios:

1. Papelería

2. Accesorios y cuidado personal.

3. Servicios y otros premios

4. Productos Cuadernalia

«Dentro de cada una de esas categorías, se encuentran descritos todos los aportes que hemos recibido ( si me falta alguno, no me reten 😜)Vamos a ir agregando los aportes que sigan apareciendo. Hasta ahora tenemos 70 aportes confirmados entre las 4 divisiones», explicaron en su Instagram.

Si estás interesado en darle una mano a esta pareja de emprendedores puedes hacerlo a través de su pyme Cuadernalia Chile, comprando sus productos. O también por medio de la página web de la rifa, donde podrás comprar uno o varios números.