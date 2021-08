Audio: Portal del Web recibió testimonio de chiquilla que venció las adicciones

Un lindo llamado recibió este lunes el Portal de Web, luego de que una auditora llamara para contar una historia de vida bastante inspiradora para nuestros auditores.

Camila contó que actualmente se encontraba estudiando Prevención de Adicciones, una carrera realmente importante especialmente cuando el consumo de drogas en el país es bastante alto.

Ante esto nuestros locutores le preguntaron si ya había tenido su primer caso, a lo que la chiquilla contestó: «El primer caso que tuve fue el mío (…) Yo me rehabilité hace un tiempo, lo pasé súper mal chiquillos».

Según relató Camila al Portal Del Web, hace algunos años fue adicta al consumo de cocaína, lo que le ocasionó bastantes problemas personales y emocionales.

«Empecé a los 26 años, por la tontera, por pasarlo bien. Pero después me enganché, las amistades, es un poco de todo. Más que nada es una buena opción para evadir todo, evadir penas o realidades que no te gustan. Y así vas perdiendo el control, se me salió de las manos», contó la chiquilla.

Respecto a que fue lo que motivó que ella decidiera hacer un cambio fundamental en su vida, Camila contó que un episodio complicado en su vida le hizo replantearse todo.

«Influyó mucho, mi mamá falleció hace dos años, producto del consumo de drogas, pero mi mamá consumía pasta base. Así es que ella falleció y ahí me hizo un clic. Yo pensé no quiero vivir así, no quiero morir así, no quiero que mis hijos me vean así», relató.

«Lo primero que hice fue internarme, llamé y dije necesito internarme ahora. Un amigo con el que siempre carreteábamos me llamó, él también estaba internado. Y ahí y0 le dije ‘oye y hay para mujeres’ y salió tan natural», agregó la auditora.

Camila contó que una de las dificultades mas grandes que pasó previo a su internación fue el miedo fracasar. «A mi me daba miedo tratarme, me daba miedo fracasar. No haber podido (…) Y en el fondo dije no hay peor trámite que el que no se hace. Vas solucionando tramites de tu vida», explicó la chiquilla.

Nuestros cositos del Portal del Web le consultaron cuál es el momento en el que una persona con adicciones debería darse cuenta que es momento de pedir ayuda.

«Yo creo que cuando la droga comienza a ser una prioridad en la vida, cuando dejas de hacer lo que esperas o otras personas esperan de ti por culpa de la droga (…) Las drogas te congelan el corazón de verdad», aseguró.

Finalmente, Camila contó que ella aun está en tratamiento, pero que ha sido un proceso realmente hermoso el ser capaz de ingresar a tratamiento y cambiar tu vida para siempre.

«Yo todavía estoy en tratamiento. Llevo un año, no tengo recaídas gracias a Dios y a mi constancia. Me he mantenido firme, aprendí a ser feliz también», expresó.

«Le quiero decir a toda la gente que está escuchando que puede, que se ve todo negro pero se puede. La mejor ayuda es la que nace de uno mismo, porque solo uno sabe lo que pasa ahí. Todas esas respuestas las tienes tú», sentenció la chiquilla a los auditores del Portal del Web.