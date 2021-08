Daniela Aránguiz contó que le revisa la cuenta del banco a «Mago» Valdivia

Este viernes pasado Daniela Aránguiz participó en el programa «Podemos Hablar», donde se refirió a diversos momentos de su vida. Aunque una de las declaraciones generó bastante polémica.

Todo partió cuando Julian Elfenbein preguntó si alguna de las invitadas al espacio le revisaba el celular a su pareja. Obviamente sin dudarlo, la ex Mekano se puso de pie y soltó la papita.

«Yo hago algo peor… yo me meto al banco para ver lo que ha gastado», lanzó Daniela Aránguiz.

Rápidamente su confesión generó molestias entre quiénes estaban presentes en el espacio, pero la esposa del «Mago» Valdivia se defendió de las críticas. «Estamos hablando desde la sinceridad. Podría decir delante de todo Chile ‘no, no lo hago‘. Soy una persona sincera y mi virtud es que nunca he mentido».

«Tengo que ser sincera, y sí he revisado que ha hecho durante el día, o sea, que ha comprado con la tarjeta. Y soy súper sincera en decirlo. Él sabe», agregó.

Saltaron chispitas

Sin embargo, la confesión trajo bastantes coletazos entre las invitadas, especialmente Angélica Castro, quién mostró su molestia ante la situación que expuso Daniela Aránguiz. «¿Qué te importa en qué gasta su plata? Por favor…», expreso la esposa de Cristián de la Fuente.

La ex Mekano explicó que en realidad no le interesa saber los movimientos bancarios de su esposo. Pero revisa la cuenta ya que tiene acceso a ella para pagar las cuentas o el supermercado.

«Una mujer que no busca es porque no le importa (…) Ella (Angélica) lo está diciendo para la tele, pero yo te apuesto y doy mi firma», soltó Daniela Aránguiz, desatando la molestia de Castro.

El comentario de la esposa del Mago generó la molestia de Angélica, quién no dudó en responderle. «Un momento, un momento. Primero, no me parece. Porque así como tú dices la verdad, y que eres honesta. Te paras y dices yo desconfío, yo reviso, yo también estoy diciendo mi verdad. Y mi verdad es yo no lo reviso y confío plenamente. Tú tienes tu opinión y yo tengo la mía«, remató.