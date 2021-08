El chascarro de Vanesa Borghi: transmitió sentada en el WC

La argentina estaba terminando su rutina de ejercicios, cuando tuvo el llamado de la selva. No se dio cuenta de que seguía en vivo.

En tiempos de redes sociales los chascarros o momentos inesperados están a la orden del día. Así lo evidenció Vanesa Borghi, quién pasó por un trágame tierra.

La argentina estaba realizando una rutina de ejercicios en su cuenta de Instagram, incluso termino de realizarlo, se despidió de sus seguidores y de su compañera de rutina explicándole que debía ir al baño urgente. «Es que me dio ganas de ir al baño. Es que el ejercicio como que activa, no aguanto más. Ay, que atroz».

Pero no se dio cuenta que seguía en vivo y llegó con el celular hasta el baño donde sentada en el WC se dio cuenta del chascarro. «¿Está en vivo? ¿Cómo está en vivo? ¡Estoy en el baño! ¡Estoy en el baño con el teléfono en vivo!», expresó Vanesa Borghi,

«Vane qué risa», «lo del final del video habla de tu naturalidad y espontaneidad que siempre has tenido y que no hay caretas de por medio«. «morí de la risa» y «pobrecita», fueron algunos de los mensajes que le escribieron a la ex chiquilla de Morandé con Compañía.

Vanesa Borghi publicó el video en su red social, aunque se excusó al momento de dejarlo colgado a su perfil, diciendo «¡Perdón por lo qué pasó al final del video! Pero todos vamos al baño ! Así que, ahí les paso el dato».

¿Será falso?

A pesar de lo divertido del momento, algunos seguidores quedaron cachudos por un especial detalle en el supuesto fail de Vanesa Borghi. Es que la chiquilla lanzó aromatizante al WC antes de sentarse, situación que generó dudas por algún tipo de canje.

Además, su frase con respecto a «pasar el dato«, resultó un tanto sospechosa. Será que la chiquilla estaba haciéndole promoción a un producto especial para el baño y quiso utilizar este chascarro como publicidad.