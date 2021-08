El mensaje de liberación que compartió Tonka Tomicic

Varios son los que piensan que los famosos viven constantemente arreglados y no se pueden desperfilar cuando se apagan las cámaras. Lo cierto es que Tonka Tomicic desmitificó esta creencia.

La animadora de Bienvenidos utilizó su cuenta de Instagram para compartir una sensual fotografía donde contaba lo que le gustaba hacer cuando llegaba a su casa después de la pega.

Y aunque usted no lo crea, Tonka Tomicic confesó ser igual que todos los mortales, se saca el maquillaje y hasta el sostén cuando las cámaras no la están enfocando.

«Terminado el trabajo televisivo, llego al camarín y me libero!!! No tacos chao maquillaje y peinado. Sostén fuera, bienvenida la expansión ¿A ustedes les pasa algo parecido cuando llegan a sus casas? No hay 👀 analizándonos», escribió la animadora.

El mensaje fue aplaudido por sus seguidoras quiénes agradecieron que Tonka Tomicic se sacara la mascara de mujer perfecta para la televisión y demostrara públicamente las cosas que realmente la motivan.

«A penas cruzo la puerta, empieza a caer mi armadura», «Tan guapa y sencilla, te adoro», «¿Así eres tú? Hermosa», «La mujer más linda jamás creada», fueron algunos de los mensajes que recibió la animadora.

Preparando su salida de Bienvenidos

Hace algunas semanas Canal 13 informó a través de un comunicado el término del matinal «Bienvenidos», que lleva cerca de una década en pantalla. Y Tonka Tomicic se refirió al respecto.

La animadora está desde el 2009 a cargo de la animación del matinal, compartiendo puesto con Martín Cárcamo, Sergio Lagos y Amaro Gómez Pablos. La Tercera conversó con Tonka Tomicic para saber sus apreciaciones respecto al término de una importante etapa de su vida.

«Trabajar en un matinal es un tremendo aprendizaje. Son muchas horas de vuelo, al aire, con inmediatez. Con humor, crónica roja, campañas de solidaridad, ayuda social, servicio público y política. Es una escuela para toda la vida. Son más de 15 años de experiencia que me permitirán ahora tomar nuevos desafíos en Canal 13″, expresó la animadora.

Sin embargo, la ex animadora del «Festival de Viña», seguirá ligada a la señal de Luksic con el fin de trabajar en nuevos proyectos que la mantengan en pantalla.

«He conversado con los ejecutivos y pronto comenzaremos a estudiar las propuestas», comentó Tonka Tomicic.