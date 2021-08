Julio César Rodríguez reveló minutos de terror tras ser asaltado en su casa

Durante esta mañana el matinal Contigo en la Mañana se refirió al terrible asalto que vivió una familia de Calera de Tango, donde según indicó la policia, los delincuentes maniataron a adultos y niños. Esto hizo que Julio César Rodríguez recordará un duro momento de su vida.

El animador se mostró totalmente conmovido, declarando que «los niños son súper resilientes». Esto luego de que se le viniera a la cabeza la experiencia que vivió él, cuando en 2016 fue víctima de una asalto en su casa.

«A mis niños los amarraron y para mí fue la peor experiencia de mi vida. Fueron los peores tres minutos de mi vida. Es más, yo llegué a la casa y sentí lo gritos, nada más, pidiendo ayuda. Ya se habían ido. Igualmente agradezco eternamente a los ladrones que se portaron bien, dentro de todo. No los maltrataron ni dañaron, solo los dejaron en un clóset», contó Julio César Rodríguez.

Pero eso no fue todo, ya que el periodista quiso profundizar en la experiencia que había viviendo con el fin de concientizar respecto a este tipo de acontecimientos.

«Estaban con la nana. Yo salí a buscar a mi mamá que venía de Concepción, y cuando llegamos vi que estaba el ventanal abierto, no sé cómo llegué al segundo piso y me pasó una cuestión que no sé si lo he contado, pero estaba amarrada la puerta con una camiseta mía, amarraron la chapa con una baranda que va hacia la escalera para que no pudieran abrir la escalera. Y uno con la adrenalina y todo, la rompí. Y ahí estaban ellos amarraditos. Por eso, son los peores dos minutos de tu vida», soltó el animador.

«Cuando me dijeron que no nos había pasado nada, yo los abracé y después, como dos días después, trataba de romper otra camiseta igual y no podía. Y en ese momento fue como romper el papel. Es impresionante la adrenalina, te transformas», aseguró Julio César Rodríguez.

La reflexión

Luego de entregar duros detalles respecto al terrible incidente delictual que vivió en 2016, Julio César Rodríguez reflexionó sobre como afrontaron sus hijos el complicado y traumante hecho.

«Con el tiempo ellos también tuvieron ayuda, pero solitos ellos logran estar bien, entienden las cosas, no tienen miedo de quedarse solos, no tienen drama. Por eso quiero traspasar ese mensaje: los niños son resilientes, son poderosos. Logran salir de todo», aseguró el animador.

«Son experiencias de la vida, por eso me quedé calladito cuando empezó esta nota, porque uno altiro (recuerda)», agregó.

Para terminar, Julio César Rodríguez expresó que el robo le sirvió «porque me deshice de todo lo material. Nunca más me volví a comprar un reloj o una joya, en mi casa no hay plata, no hay nada, porque los segundos que vives de tensión y de lo que le puede ocurrir a tu familia, no tiene precio. No hay sensación igual», sentenció.