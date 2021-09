La cruda revelación de Leo Rey: «Mi papá me explotó»

Un nuevo capítulo del programa «Pero con respeto» de Julio César Rodríguez se emitió la madrugada de este lunes. El invitado al espacio fue Leo Rey quién aprovechó la ocasión para conversar de sus momentos más íntimos.

El cantante nacional recordó los duros episodios de su vida, especialmente de su juventud e infancia donde tuvo que luchar por obtener su dignidad.

«Yo me crié en la extrema pobreza. Sin luz, sin agua y viviendo en piso de tierra y mi papá quería que yo siguiera con el cuento de los taca taca, que yo lo profesionalizara, pero yo quería algo más», contó Leo Rey.

Fue bajo ese contexto que reveló lo difícil que fue para el llevar la vida como un niño de su edad, ya que tuvo experiencias realmente traumáticas con su padre. «Yo quería torcerle la mano al destino, no fui nunca al colegio, mi papá nunca me mandó, siempre me explotó y me hizo trabajar contra mi voluntad», detalló.

Por otra parte, el cantante contó que estuvo en situación de calle, ya que estuvo lejos de su casa. Tanto así que no tuvo oportunidad de poder celebrar fechas especiales junto a su familia.

«Me esforcé mucho. Viví dos años en la calle, en los paraderos, durmiendo por ahí en la micro y siempre con la mente en que tenía que ser artista. Tengo que lograr ser cantante como Luis Miguel que era mi mentor y así y todo lo logré», contó Leo Rey.

Otras vivencias

El animador del late de Chilevisión conversó junto al ex vocalista de «La Noche» sobre lo que fue este grupo musical para él. «Yo andaba en el auto amarillo quebrándome y la gente gritaba ¡ay, Leo Rey!, y la bencina andaba ahí en la reserva, con piloto encendido porque no tenía dinero», soltó Leo Rey.

Finalmente, también jugó a la caja mágica, en donde a través de distintos elementos que adivinaba contó anécdotas de su vida. Entre ellas, está que se inscribió como voluntario en el servicio militar y que en alguna época de su vida se las dio de personal trainer junto a su hermano.