Pancho Saavedra, Zabaleta y Vanessa Daroch vivieron segundos de terror en programa online

Momentos de miedo fueron los que vivieron este domingo Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Vanessa Daroch, cuando realizaban en vivo una transmisión a través de Instagram Live.

El hecho ocurrió cuando la vidente se encontraba relatando una historia paranormal, como ya es tradición en el espacio. Fue en ese instante cerca del minuto 48 de programa, cuando sin previo aviso se escucharon tres golpes, que venían desde la ubicación de Vanessa Daroch

«Hue… me están golpeando el techo…», contó impactada la vidente, causando la respuesta inmediata de Pancho Saavedra: «¡Ay, conch…!», exclamó el locutor de Radio Pudahuel.

«Perdón por el ‘hue…’. Ahí se pasó. Esa es una de las cosas que me ha pasado. Te juro que me están golpeando el techo y estoy en el segundo piso y no hay nada para allá, es techo», comentó Vanessa Daroch en medio de la transmisión.

Ante la duda, Pancho Saavedra le comentó al productor que lo acompañaba detrás de cámara si es que había escuchado el ruido que dejó impactados a los tres. «¿Escuchaste el ruido? Yo lo escuché heavy».

«Es un techo, mira por favor, es un techo (enfoca la cámara hacia su cielo). Qué heavy. Bueno, cosas que pasan. A mí me han pasado un montón de cosas», complementó la vidente.

«Yo no duermo hasta la mañana, te digo altiro», expresó Jorge Zabaleta, quién no habló hasta el final del momento, ya que no podía creer lo que acababan de vivir.

Si quieres revivir el momento del terror te invitamos a revisar aquí.