¿Eskiusmi? Retoños chilenos participaran en programa que enseña inglés

181 estudiantes de Vicuña, Paihuano, Coinco, Maule y Puerto Natales, serán parte del programa «The Word Of The Day».

Un excelente panorama tendrán nuestros niños el próximo 8 de agosto, ya que TVN le dará el vamos a NTV, el canal cultural de la señal pública que tendrá un especial programa.

«The Word Of The Day» es el nombre del espacio donde 181 estudiantes municipales de comunas como Vicuña, Paihuano, Coinco, Maule y Puerto Natales, serán parte de la trama. En el programa los retoños tendrán una misión, enseñarle hablar inglés a través de 20 divertidas cápsulas.

El proyecto educativo es parte de la iniciativa de la compañía Live Language Theater, en la que por medio del programa We Learn de Fundación Educacional Oportunidad, busca que los más pequeñitos comiencen a potenciar el inglés desde temprana edad.

Las cápsulas de «The Word of the day» va aparecer en pantalla durante distintos momentos del día, donde buscarán mostrar significados de un total de 20 palabras.

La jefa del programa We Learn de Fundación Educacional Oportunidad, Paz Collao, explicó que «darles la oportunidad a los estudiantes de practicar el idioma en un proyecto real como éste, que va más allá de las aulas, tiene grandes efectos en su motivación por el inglés y en su comprensión del idioma como una herramienta de comunicación. Además, les da una posibilidad de aprendizaje más profundo».

La importancia del juego

Se ha determinado que no existe nada mejor que los niños aprendan un idioma por medio de la comunicación con sus pares y en un contexto más entretenido. Incluso les permite practicar más debido a la presión que existe al pronunciar las palabras en televisión.

«Les entrega una responsabilidad de practicar bien su pronunciación, utilizar la creatividad para representarla y compartir su aprendizaje con otros. Y sin duda, asumieron muy bien esa responsabilidad porque las cápsulas quedaron geniales”, finalizó Paz.

Por su parte, la directora ejecutiva de Live Language Theater, Valérie Fauvage, agregó que «esta nueva temporada de The Word Of The Day sigue la línea por la cual la compañía se ha hecho conocida a nivel nacional: el de aprender inglés de forma entretenida y participativa. Y estas cápsulas representan ese espíritu. Creemos que el formato audiovisual es la mejor alternativa para enfrentar la insuficiencia educativa producto de la pandemia».

Si quieres tener más información del proyecto puedes ingresar a www.Livelanguagetheater.com o visitar la cuenta de Instagram @livelanguagetheaterchile.