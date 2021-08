Audio: Chiquilla le contó a Tencha que viejo la dejó por mucho «squirt»

Un exótico programa realizó nuestra querida Tencha Salvaje en su versión de Martes Hot, donde habló del squirt y cómo lograrlo.



Fue ahí que una auditora llamó para contar su particular historia respecto a una de las sensaciones más deseables de una mujer. «Mi pareja de ocho años me dio la pata en el traste porque empecé a tener mucho squirt y a él no me gustaba, entonces me dejó ¿Eso no le gusta a los hombres?», expresó la chiquilla.

Ante tan impactante declaraciones, nuestra Tencha decidió llamarla para que contara su historia, fue ahí donde la auditora profundizó respecto a esta práctica.

«Yo tengo 45 años y el 60 años, y teníamos una relación de ocho años puertas afuera. Él descubrió esa parte en mi, porque yo con mis otras parejas nunca llegué a tenerlo, con él lo experimenté y a mi me encantó. Cada vez que teníamos sexo yo tenía squirt», inició la chiquilla.

«De repente un día le dieron los monos y me dice que eso no es de señorita, que una señorita compuesta no hace eso, a ellas no le pasan esas cosas. Y me dejó, me mandó a ver un ginecólogo», agregó

Obviamente nuestra Tenchita le consultó sobre como se había sentido con el rechazo del vejete. «Me sentí súper mal, porque él no me conoció ni en Tinder, ni en una red social. Me conoció de una forma súper formal, siempre tuvimos una buena relación. Yo no tuve más hombres después de él», contó.

Aunque bien empoderada la chiquilla aseguró que quiere dar vuelta la página y encontrar a un galán que la haga sentir en la luna al momento de hacer el delicioso. «Yo desde que cumplí 45 años descubrí mi sexualidad y la empecé a disfrutar bien y quiero seguir en eso», aseguró.

«Debe buscar alguien que sepa apreciar lo que usted es mijita linda. El viejo no tenía idea, no sabía que hacer contigo», le aconsejó la Tencha.

Finalmente, varias auditoras expresaron que en ocasiones habían vivido squirt pero que no se habían dado cuenta, ya que desconocían dicha sensación. Mientras que otras quisieron motivar al género a lanzarse en el placer.

«Hay mucha gente que se limita a experimentar por miedo o prejuicios sociales», expresó una auditora.