¿Se agranda la familia? Belén Mora publicó tierna fotografía para anunciar su embarazo

Una tierna noticia fue la que compartió a través de su cuenta de Instagram, la comediante Belén Mora y su pareja Toto Acuña, informando que al parecer agrandarán la familia.

«Un nuevo ser se suma al elenco ❤️ @totoacunaoficial», escribió la comediante con una fotografía donde se veían unos pequeños zapatitos de bebé. La misma postal fue compartida por su pareja, en su red social, con el mismo texto.

Es que todo indicaría que la pareja se convertirá en padres de su primer hijo en conjunto, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado de forma oficial.

La noticia dejó más que contentos a todos sus seguidores y amigos, quiénes no dudaron en enviarles las felicitaciones a la pareja que lleva un buen tiempo juntos, consolidándose en lo laboral hace algunos meses con su propio programa de humor contingente, Políticamente Incorrecto en La Red.

Hace algunos días, Belén Mora había encendido las alarmas, luego de que decidiera cancelar un show por «motivos de salud», según indicó en el video. De inmediato algunas brujitas de Instagram comenzaron a escribirle que tenía «carita de embarazo».

De ser cierto Radio Activa le desea lo mejor a la pareja de comediantes.

Una pérdida hace poco tiempo

A comienzos de mayo del presente año, Belén Mora reveló que había tenido un embarazo que perdió a las nueve semana de gestación. «Hoy estaría cumpliendo 5 meses de embarazo. Y siempre cae una lagrimita. No se olvida», escribió en su último post en Instagram.

Ella habló por primera vez de este tema junto a Martín Cárcamo en el programa De tú a tú de Canal 13.

En la oportunidad dijo: «Fue bonito, porque nosotros con el ‘Toto’ (su pareja) llevamos muchos años de relación sin cuidarnos, habíamos pensado que no podíamos tener hijos y de repente… Yo todos los domingos me hacía un test de embarazo, por una cosa ya casi rutinaria, y me hago el test y sale positivo, y fue llamas y todo», expresó en esa oportunidad.