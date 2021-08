¡Se pasó! Rihanna se convirtió oficialmente en multimillonaria

Una de las mujeres más icónicas de la música pop internacional es Rihanna, aunque en el último tiempo ha estado más relacionada con el mundo empresarial.

La cantante nacida en Barbados, no saca música desde el 2016, pero está a full con sus negocios asociados a la firma Fenty. En ella Rihanna se ha lanzado con la lencería y artículos de belleza, desde maquillaje a tratamientos faciales.

De estos productos, la chiquilla es dueña de un 50% de las ganancias de 1.4 millones de dólares. Son estos números los que la catalogaron de forma oficial como una persona «multimillonaria», por la reconocida Revista Forbes.

Por otra parte, es integrante de la compañía «Savage x Fenty», que está evaluada en 270 millones de dólares. Sumándole por cierto las presentaciones musicales y actorales que ha tenido Rihanna en el último tiempo.

«Lo que me mantiene viva y apasionada es ser creativa. Con cada salida comercial, hago algo de una visión a una realidad, y eso es lo que realmente disfruto», declaró en una entrevista a la revista Interview.

¿Cómo nació el imperio?

Una de las fuentes de ingresos más importante para Rihanna, es su línea de cosméticos, donde destacan los maquillajes y perfumes. Sobre como nació esta pasión, la cantante contó que tenía influencia de su madre. «Trabajó en la industria de la belleza y los perfumes durante mucho tiempo», reveló.

«Riri», como también es conocida, reconoce la importancia de su carrera musical, que a pesar de no estrenar nuevos sencillos hace más de cinco años, sabe que ha sido muy importante. «La música me había llevado a estos otros medios y a las cosas que realmente amo», reconoció la cantante que no deja de recibir ingresos por su arte musical.

La revista Forbes reconoce a Rihanna como multimillonaria, alcanzado la gran cifra de 1.7 billones de dólares, convirtiéndosela en una de las artistas con la cuenta bancaria más grande de la industria.