«Tengo problemas de ansiedad»: Jorge Zabaleta reveló cruda realidad post teleseries

Uno de los actores más importantes de la televisión chilena, Jorge Zabaleta, realizó una íntima entrevista con la reconocida Revista Velvet donde conversó sobre el proceso de dejar de ser galán de teleserie.

El actor abandonó sus protagónicos luego de participar en la teleserie nocturna Juegos de Poder, junto a su colega Álvaro Rudolphy. Revelando que estaba cansado del ritmo de trabajo.

«Después de 24 años hay que probar otras cosas. Uno va cumpliendo años y aunque aún tengo energía, quería usarla en otras cosas», indicó Jorge Zabaleta.

«La actuación es lo mío, me encanta, pero hoy las teleseries toman mucho tiempo en grabarse. La última que hice, se demoró 10 meses, entonces para mí era mucho, y tengo un problema de ansiedad», agregó el actor.

Salud mental

Este problema de ansiedad, eso sí, no fue nada de fácil de tratar. Y Jorge Zabaleta confesó que «estar tanto tiempo haciendo lo mismo me provoca mucha ansiedad. Me vuelvo loco. 10 meses de camarín, son 10 meses de pensar en todo lo que podría estar haciendo y no hacerlo».

Incluso, detalló lo difícil que fue tomar la decisión, la que tuvo graves costos en su salud. “Aprender a soltar me significó ataques de pánico, angustia, tomar remedios, como Rize que jamás lo había oído. Sufrir ahogos. Yo estaba acostumbrado a acaparar cosas; juntar y juntar (…) llevo dos años en terapia”, contó.

«Ha sido heavy. Se me cae el pelo a mechones. Es un cambio de vida. Es como si fueras pescador toda tu vida y de repente fueras minero. Fue un cambio consciente, porque yo podría seguir estando ahí, pero ha sido duro», añadió.

Era tal el estado de ansiedad de Jorge Zabaleta que, pese a lo que le causó tener que dar el paso al costado, para él fue lo mejor. “Yo estaba reventado. Al final no recordaba ni los textos (…) en la teleserie Juegos de Poder. Te juro que no sabía ni qué tenía que decir y aunque me lo aprendiera veinte veces, no me entraba la letra”, confirmó.

Finalmente, Jorge Zabaleta reflexionó diciendo que “me volví emocional. Y el tiempo está pasando muy rápido. Eso también me asusta un poco”.