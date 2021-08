A los 80 años falleció Charlie Watts: baterista de Rolling Stones

Una triste noticia para los fanáticos de Rolling Stone confirmó a la BBC este martes. Charlie Watts, baterista de la banda falleció a los 80 años, su portavoz entregó información.

«Con una inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts», inició el comunicado. «Falleció pacíficamente en un hospital de Londres hoy, rodeado de su familia».

La declaración dice que era «un querido esposo, padre y abuelo» y «uno de los más grandes bateristas de su generación». Además, el comunicado agrega: «Solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos en este momento difícil».

Lamentablemente, esta triste noticia llega semanas después de que se anunció que Charlie Watts se perdería las fechas de la gira estadounidense de la banda para recuperarse de un procedimiento médico no especificado. El baterista fue tratado previamente por cáncer de garganta en 2004.

Charlie Watss había sido miembro de Rolling Stones desde enero de 1963, cuando se unió a Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones en su incipiente grupo.

Sus últimas declaraciones

Recordemos que incluso Charlie Watts había bromeado con el tema en declaraciones a la revista Rolling Stones: «por una vez, mi tiempo ha estado un poco fuera de lugar. Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy acepté, siguiendo el consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo. Después de todo el sufrimiento de los fanáticos causado por Covid, realmente no quiero que los muchos fanáticos de RS que han estado reservando boletos para esta gira se sientan decepcionados por otro aplazamiento o cancelación. Por lo tanto, le he pedido a mi gran amigo Steve Jordan que me sustituya».

Charlie Watts no fue el baterista fundador de los Stones, pero no se había perdido un concierto desde que se unió en enero de 1963. Es el único miembro, además de Mick Jagger y Keith Richards, que aparece en todos los discos de estudio. (Hay un puñado de canciones, incluidas «Shine a Light», «It’s Only Rock‘ N ’Roll» y «You Can’t Always Get What You Want», en las que no toca la batería, pero es muy poco común).

Mejores seis clásicos musicales

1. I can’t get no (Satisfaction)

2. Anybody seen my baby

3. Paint it black

4. Angie

5. Start me up

6. Love is strong