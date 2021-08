Ahora si: Sony liberó tráiler oficial de «Spider-Man: No Way Home»

Durante esta jornada y luego de la filtración por redes sociales del pasado domingo que dejó a todos los fanáticos impactantes, finalmente Sony Pictures liberó el primer trailer de «Spider-Man: Far From Home», la tercera película del Hombre Araña en el MCU.

La cinta número 27 de Marvel Studios protagonizada por Tom Holland y dirigida por Jon Watts; ha se ha convertido en una de las películas más esperadas del año para los fanáticos de Marvel. Y principalmente por abrazar con todo el concepto de Multiverso, sumando villanos de entregas anteriores del arácnido.

Cómo se viene esta nueva entrega del «hombre araña»

Según lo que nos muestra este primer avance de «Spider-Man: No Way Home», nos encontramos con personajes claves en esta historia. El primero es Doctor Strange rol interpretado por Benedict Cumberbatch y un conocido personaje: Doctor Octopus, encarnado nuevamente por Alfred Molina, a quien vimos en la segunda entrega de Spider-Man protagonizado por Tobey Maguire en 2004. Esto, por supuesto, confirma el Multiverso en las películas del MCU.

El clip muestra además a los personajes de MJ (Zendaya) y a Need Leeds (Jacob Batalon); en lo que sería la nueva aventura para este superhéroe, reencontrándose con viejos conocidos. La tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel se estrena en cines de todo el mundo el 17 de diciembre.

Revisa trailer de «Spider-Man: No Way Home»

La filtración del tráiler

Revuelo total generó en las redes sociales la filtración del tráiler de «Spider-Man: No Way Home». Película muy esperada por los fanáticos pero que generó burlas en Twitter, ya que no era el esperado.

Durante este domingo, el “adelanto” de la película de Tom Holland circuló en la web. Se trata de una grabación de mala calidad realizada entre uno y otro teléfono celular, en la que se ven las imágenes del resumen sin terminar.

¿Por qué? Resulta que la filtración de «Spider-Man: No Way Home» no cuenta con los efectos especiales acabados, por lo que se puede ver -por ejemplo- la animación computarizada de algunos movimientos del superhéroe de Marvel.